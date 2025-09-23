Americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, kterým oficiálně označil levicové hnutí Antifa za „domácí teroristickou organizaci“. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení Bílého domu.
Trump nařízením označil hnutí Antifa za teroristickou organizaci
Záměr zařadit hnutí Antifa na seznam teroristických organizací zveřejnil Trump minulý týden. Činnost Antify opakovaně kritizoval už během svého prvního prezidentského mandátu.
Trumpův výkonný příkaz slovech nařizuje „všem příslušným výkonným úřadům a agenturám“, aby „vyšetřily, narušily a zrušily veškeré nelegální operace“ prováděné Antifou nebo kýmkoli, kdo takové akce financuje, uvádí Bílý dům.
Nejmenovaný zdroj agentury Reuters však upozornil na to, že toto nařízení by umožnilo vládě USA podrobněji sledovat finance a pohyb amerických občanů a vyšetřovat jakékoli zahraniční vazby volné sítě skupin a neziskových organizací, které Trumpova administrativa „považuje za Antifu“.
Kroky vůči americké levici
Po vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka před bezmála dvěma týdny Trump slíbil, že zakročí proti levicovým organizacím. Federální vyšetřování Kirkovy vraždy nicméně dosud podle médií nenašlo žádné spojení mezi obžalovaným z vraždy Tylerem Robinsonem a levicovými skupinami, proti nimž Trump vystupuje.
Antifa je hnutí sdružující skupiny a jednotlivce, kteří se hlásí k boji proti fašismu. Někdejší šéf amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Christopher Wray ji v roce 2020 označil za ideologii, nikoli organizaci.
Uvedl také, že Antifa postrádá hierarchické struktury. Podobně se za Trumpova prvního mandátu vyjádřili i někteří komentátoři, kteří Antifu označili za různorodé hnutí bez jednotné organizační struktury a vedení. Rovněž poukazovali na to, že americké zákony administrativě nedovolují označit za teroristickou žádnou vnitrostátní organizaci.