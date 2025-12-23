Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo další dokumenty o Epsteinovi

Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý zveřejnilo doposud největší sadu dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, informují média. Jedná se o více než jedenáct tisíc souborů, mezi kterými jsou soudní záznamy, e-maily, výstřižky z novin, fotografie, zvukové sobory a stovky videí.
Kongres schválil zákon, který ministerstvu spravedlnosti nařídil zveřejnit všechny spisy o Epsteinově případu do 19. prosince. Úřad dokumenty v pátek začal zpřístupňovat, zatím ale ne všechny. Napravit to chce v nadcházejících týdnech. Zpoždění vysvětlil tím, že jde o stovky tisíc dokumentů, které je třeba anonymizovat, pokud by ukazovaly na oběti či by ohrozily vyšetřování.
Ministerstvo zpožděním rozhořčilo demokraty i některé republikány, podle kterých tím porušilo své právní povinnosti. Úterní sada dokumentů je již osmá, kterou od pátku zveřejnilo.
Většina dokumentů je také z velké části začerněna.
Ministerstvo spravedlnosti na sociální síti X uvedlo, že některé z dokumentů obsahují nepravdivá tvrzení o prezidentu Donaldu Trumpovi, která postrádají důvěryhodnost. Tvrzení o Trumpovi byla podle ministerstva předložena Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) těsně před prezidentskými volbami v roce 2020. Podle ministerstva „jsou nepodložená a nepravdivá, a pokud by měla špetku důvěryhodnosti, jistě by již byla použita jako zbraň proti prezidentu Trumpovi“. Ministerstvo neupřesnilo, jaká konkrétní tvrzení o šéfovi Bílého domu má na mysli.
Jedním z nyní zveřejněných dokumentů je e-mail, ve kterém podle stanice CBS News stojí, že „Donald Trump cestoval Epsteinovým soukromým letadlem mnohem častěji, než bylo dosud známo (nebo než jsme věděli)“. E-mail byl odeslán 7. ledna 2020 a je součástí řetězce s předmětem „RE: Epsteinovy letové záznamy“. Odesílatel a příjemce jsou začerněni, ale v dolní části e-mailu je uveden tajemník prokurátora pro jižní obvod státu New Yorku, jehož jméno je začerněno.
V e-mailu se píše, že Trump byl „veden jako pasažér na nejméně osmi letech mezi lety 1993 a 1996, včetně nejméně čtyř letů, na kterých byla přítomna také Ghislaine Maxwellová“. Trump podle zprávy absolvoval nejméně jeden let s Epsteinem a 20letou ženou, jejíž jméno je začerněno, a dva lety s „ženami, které by mohly být svědkyněmi v případu Maxwellové“. Epsteinova společnice a bývalá partnerka Ghislaine Maxwellová si odpykává 20letý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.
Ve hře jsou i vysoce respektované osoby
Americký prezident Donald Trump v pondělí řekl, že zveřejnění tisíců fotografií z vládních spisů o Epsteinovi z minulého týdne by mohlo ohrozit „vysoce respektované“ osoby, které nemají s trestnými činy sexuálního delikventa co dočinění. Šéf Bílého domu řekl, že Epstein se pohyboval po celé Palm Beach a že s ním mnoho lidí přišlo do styku. Za strašné označil také zveřejnění fotografií, na kterých je bývalý demokratický prezident Bill Clinton. Ten na jedné z fotografií plave v bazénu se dvěma ženami.
Epstein byl známý tím, že pěstoval vztahy s bohatými a mocnými. Stýkal se jak s Clintonem, tak s Trumpem, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti se zločiny finančníka obviněni z protiprávního jednání.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců.