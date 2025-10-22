Kauza prince Andrewa rezonuje Británií. Objevují se nová zjištění


Už v pátek se princ Andrew vzdal všech svých zbývajících královských titulů. Tlak na Buckinghamský palác tím ale neskončil – naopak – nové podrobnosti přinesly posmrtné paměti Virginie Giuffreové. A novináři odhalují stále další náznaky přešlapů a lží mladšího bratra krále Karla III. Veřejnost i mnozí politici proto tlačí na to, aby ho parlament titulů zbavil i formálně.

V úterý vyšly paměti Virginie Giuffreové, která už dříve obvinila prince Andrewa, že s ní měl v jejích sedmnácti letech několikrát vynucený pohlavní styk. Na 367 stranách knihy s názvem Dívka nikoho přidává podrobnosti a píše, že si myslela, že zemře jako sexuální otrokyně.

Nakonec skonala vlastní rukou. Letos v dubnu spáchala sebevraždu. Vazby mladšího bratra Karla III. na odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina ho už stály všechny královské tituly.

Princ Andrew se vzdal královských titulů
Britský princ Andrew

„Krále teď čeká významná cesta do Vatikánu, kde se bude modlit spolu s papežem. To je velmi symbolické a také velmi významné. Proto si myslím, že toto byl ten nejrychlejší způsob, jak pozici (prince Andrewa) omezit,“ říká profesor teologie na King’s College London George Gross.

Panství ve Windsoru

Nemusí být ale zdaleka poslední. Novináři zjistili, že přes dvacet let neplatí nájem za svou luxusní rezidenci a kvůli pochybné smlouvě se objevují výzvy, aby se z panství ve Windsoru odstěhoval.

Rachael Maskellová, poslankyně z Yorku, kde lidé přivítali, že už Andrew nebude používat titul vévody právě z jejich města, pak žádá, aby královská rodina vysvětlila, kde vzal princ peníze na to, aby vyplatil Giuffreové dvanáct milionů liber a vyhnul se tak soudu. „Je důležité, aby se transparentnost týkala všech. Pro zamlžování tu není prostor, bez ohledu na to, jak nepříjemné to může být,“ uvedla Maskellová.

Trpěla coby oběť zneužívání, uznal britský princ Andrew o Giuffreové. Dohodli se na finančním vyrovnání
Britský princ Andrew

Princ Andrew by se také mohl stát po víc než dvaceti letech prvním členem královské rodiny, kterého bude vyšetřovat policie. Novináři totiž tvrdí, že chtěl od své ochranky vypátrat na Giuffreovou očerňující informace.

Pobyty v luxusních hotelech

Touto kauzou však pro prince Andrewa problémy nekončí. Novináři pátrají po jakémkoli jeho přešlapu. Diskutuje se například o tom, že měl údajně plýtvat penězi daňových poplatníků během svých cest do zahraničí v pozici obchodního vyslance Velké Británie. „Když létal do zahraničí, tak údajně odmítal ubytovávat se zdarma na britských ambasádách, ale vždy si zamluvil třeba celé patro luxusního hotelu,“ podotýká zpravodajka ČT ve Velké Británii Katarína Sedláčková.

Buckinghamský palác se podle ní od prince Andrewa snaží důrazně distancovat. „Dělá maximum, aby to na veřejnosti vypadalo dobře. Média ale samozřejmě pátrají po všech detailech, zajímá je především, co Buckinghamský palác věděl o vazbách prince Andrewa na Epsteina,“ říká Sedláčková.

V popředí snah upozadit roli Andrewa má stát princ William, následník trůnu. „Prý hodně bojuje za to, aby se (Andrew) odstěhoval z Windsoru, také ho nechce na své budoucí korunovaci, a dokonce se mluví o tom, že by se neměl zúčastnit ani budoucího pohřbu svého staršího bratra Karla III.,“ dodává zpravodajka.

Karel III. udělí Williamovi titul prince z Walesu. Jaká pravidla má britské nástupnictví?
Následníci britského trůnu

