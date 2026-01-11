Stát při zpětném odkupu bitcoinů kvůli tržní hodnotě vyplatil o 45 milionů více


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Na víc než 53 milionů korun vyšla stát takzvaná bitcoinová kauza. Většinu peněz vyplatil lidem, kteří si od něj kryptoměnu koupili. Skoro osm milionů ministerstvo spravedlnosti zaplatilo za právní posudky a analýzy. Podle nového šéfa resortu Jeronýma Tejce (nestr. za ANO) přitom není jisté, že úřad někdy bude moci s darovanými bitcoiny nakládat.

Bitcoin existuje jen virtuálně, prodat ho za běžnou měnu ale lze. Na základě darovací smlouvy stát získal necelých 469 bitcoinů, které v době převodu měly hodnotu zhruba jedné miliardy korun. Tu se resort spravedlnosti snažil loni na jaře získat dražbami kryptoměny.

Dar pak ale začala prověřovat policie s tím, že bitcoiny mohly pocházet z nelegálních obchodů. Jejich původního majitele – Tomáše Jiřikovského – zadržela. Stát se proto s většinou kupujících domluvil na tom, že jim peníze vrátí a vezme si zpět kryptoměnu.

Její hodnota ale do září vzrostla. Dražitelům tak ministerstvo vyplatilo zhruba 45 milionů navíc. Bývalá ministryně Eva Decroix (ODS) to o víkendu komentovat nechtěla. K věci se ale vyjádřila už začátkem září 2025: „Není možné tuto částku v žádném ohledu definovat jako škodu na straně státu, protože v zásadě státu zůstává stejná hodnota v bitcoinech,“ vysvětlila tehdy.

Kurz bitocoinu ale kolísá. V říjnu začal výrazně klesat. Teď je jeho hodnota nižší než v době, kdy ho Jiřikovský na stát převedl. Nový šéf resortu Tejc navíc upozorňuje na to, že není jisté, jestli stát někdy bude moci kryptoměnu zpeněžit.

Pokud se prokáže nelegální původ bitcoinů, může soud rozhodnout o propadnutí státu

„Pokud policie prokáže, že došlo k nehospodárnému jednání, že došlo k trestnému činu, tak se určitě k tomu vrátíme, tam ta promlčecí doba je poměrně dlouhá. Já nechci předbíhat, nechci říkat, že nic vymáhat nebudeme, určitě to je ve hře,“ sdělil Tejc.

Podle předchůdce Decroix Pavla Blažka (ODS) je darovací smlouva, která byla uzavřena již téměř před rokem, platná. „Žádný příslušný orgán veřejné moci nevydal žádné rozhodnutí, že bylo na daru cokoli právně vadné. Politická vyjádření a kroky mých nástupců komentovat nemohu, protože mi o jejich podstatě není nic známo,“ dodal ve vyjádření.

Bitcoiny jsou kvůli vyšetřování zajištěné policií. Pokud trestnou činnost prokáže, mohl by soud rozhodnout o propadnutí kryptoměny státu. „V tu chvíli stát dává jakési nové razítko časové, kdy ten bitcoin očistí a i se s ním může nakládat, ale musí tomu předcházet opravdu jednoznačný právní akt,“ vysvětlil odborník na kryptoměny z FSV UK Ladislav Krištoufek, který současně působí jako prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Univerzity Karlovy.

Takto očištěné bitcoiny by pak stát prodat podle odborníků mohl. Případ ale policie zatím vyšetřuje, jestli padne obžaloba, jisté není.

