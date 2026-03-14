Registr zahraničních vazeb není šikana, řekl Vondráček. Richterová mluví o klacku na nepohodlné

Poslanci vládní koalice připravují návrh zákona, dle kterého by se měly organizace se zahraničními vazbami povinně registrovat. Návrh zákona budí kontroverze. Opozice se plánuje obrátit na Ústavní soud, pokud zákon bude implementován. Debaty v Událostech, komentářích se zúčastnili místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Podle Vondráčka se nejedná o šikanu občanů, avšak přiznává, že první verze zákona je napsaná příliš vágně. Richterová oponovala, že účelem zákona je mít „klacek na nepohodlné“. Diskuzi moderoval Daniel Takáč.
Vondráček míní, že Česko je jako stát zranitelné vůči cizím vlivům. „Není jednoduché nastavit rovnováhu mezi snahou o transparentnost a svobodnou občanskou společností. Pokud nějaké vlivy jsou. Chceme vědět, kdo to platí a odkud jdou peníze,“ řekl. Dle něj jde o složité téma a diskuze by měla následovat napříč ministerstvy. „Debata je na začátku, ale je velmi potřebná,“ dodal.
Moderátor Takáč se zeptal, zda není lepší, aby byl politik schopen tyto názory, které by se takto šířily, spíše vyargumentovat, než je evidovat v nějakém vládním registru. „Veřejnost by měla vědět, že se debaty zúčastní někdo, kdo přijímá systémově peníze ze zahraničí. Je to důležité pro důvěru občanů a pro věrohodnost veřejné debaty,“ odpověděl Vondráček. Doplnil, že vládní koalice nechce nikoho šikanovat.
Návrh zákona se vztahuje skoro na všechny, míní Richterová. Vondráček slíbil přepracování
Podle opoziční poslankyně Richterové je tento návrh zákona z dílny Ruska nebo jiných autoritativních režimů. „Piráti to poženou k Ústavnímu soudu, pokud to bude potřeba. (...) Je určitě důležité kontrolovat hospodaření s veřejnými penězi, ale ne šikanovat občanskou společnost. Tento český návrh zákona je ještě horší než ten, co funguje v Rusku. Je to napsané vágně, plné širokých definic a týká se to tak skoro každého,“ míní.
Vondráček souhlasil, že momentální stav návrhu zákona obsahuje vágní definice a upozornil, že on sám není jeho spolupředkladatelem. „Jsme na začátku a zákon ještě sepsán nebyl. Jedná se o draft a návrh bude přepracován,“ ujistil. Uvedl také, že původní návrh dokumentu pochází z amerického zdroje.
Richterová oponovala, že tato vyjádření přicházejí až po masivní kritice, ale podstata věci zůstává stejná. „Skutečným účelem je mít klacek na všechny nepohodlné, aby milionovým pokutám podléhal každý,“ uvedla.
Bílková se obává rizikovosti návrhu zákona. Pánek hovoří o populismu
Také vedoucí katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Veronika Bílková upozornila, že tento draft zákona není způsobilý k předložení. „Je to velmi špatně odvedená práce a obsahuje nepřesné formulace,“ řekla. Uvedla, že nejasnost rozsahu zákona ho činí potenciálně rizikovým a nebezpečným, protože míří na většinu obyvatel Česka. „Například člověk, který má profil na facebooku, což je zahraniční firma, a vyjadřuje se tam k věcem veřejným, tak ovlivňuje veřejnou debatu a musí se registrovat,“ dodala.
Podle ředitele organizace Člověk v tísni Šimona Pánka jde v případě tohoto návrhu zákona o typickou figuru populismu. „Dvě menší vládní koaliční strany vykreslují neziskové organizace jako problém společnosti. (...) Činnost neziskových organizací představuje pro politiky těchto dvou stran opak jejich volebního programu,“ řekl.
Takáč se Pánka tázal, zda nejde pouze o zajištění zmiňované transparentnosti subjektů. „Ano, máme být transparentní, ale to je již zajištěno. (...) Co je vykázáno ve výročních zprávách bohatě postačuje a lobbing omezuje zákon o lobbingu,“ míní. Skutečné ohrožení dle něj představují neveřejné toky peněz, které jdou přes neevidované organizace a ovlivňují veřejný prostor.