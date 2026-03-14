Registr zahraničních vazeb není šikana, řekl Vondráček. Richterová mluví o klacku na nepohodlné


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události, komentáře: Zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami
Zdroj: ČT24

Poslanci vládní koalice připravují návrh zákona, dle kterého by se měly organizace se zahraničními vazbami povinně registrovat. Návrh zákona budí kontroverze. Opozice se plánuje obrátit na Ústavní soud, pokud zákon bude implementován. Debaty v Událostech, komentářích se zúčastnili místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Podle Vondráčka se nejedná o šikanu občanů, avšak přiznává, že první verze zákona je napsaná příliš vágně. Richterová oponovala, že účelem zákona je mít „klacek na nepohodlné“. Diskuzi moderoval Daniel Takáč.

Vondráček míní, že Česko je jako stát zranitelné vůči cizím vlivům. „Není jednoduché nastavit rovnováhu mezi snahou o transparentnost a svobodnou občanskou společností. Pokud nějaké vlivy jsou. Chceme vědět, kdo to platí a odkud jdou peníze,“ řekl. Dle něj jde o složité téma a diskuze by měla následovat napříč ministerstvy. „Debata je na začátku, ale je velmi potřebná,“ dodal.

Moderátor Takáč se zeptal, zda není lepší, aby byl politik schopen tyto názory, které by se takto šířily, spíše vyargumentovat, než je evidovat v nějakém vládním registru. „Veřejnost by měla vědět, že se debaty zúčastní někdo, kdo přijímá systémově peníze ze zahraničí. Je to důležité pro důvěru občanů a pro věrohodnost veřejné debaty,“ odpověděl Vondráček. Doplnil, že vládní koalice nechce nikoho šikanovat.

Chystaný zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami čelí kritice
Předseda PRO Jindřich Rajchl

Návrh zákona se vztahuje skoro na všechny, míní Richterová. Vondráček slíbil přepracování

Podle opoziční poslankyně Richterové je tento návrh zákona z dílny Ruska nebo jiných autoritativních režimů. „Piráti to poženou k Ústavnímu soudu, pokud to bude potřeba. (...) Je určitě důležité kontrolovat hospodaření s veřejnými penězi, ale ne šikanovat občanskou společnost. Tento český návrh zákona je ještě horší než ten, co funguje v Rusku. Je to napsané vágně, plné širokých definic a týká se to tak skoro každého,“ míní.

Vondráček souhlasil, že momentální stav návrhu zákona obsahuje vágní definice a upozornil, že on sám není jeho spolupředkladatelem. „Jsme na začátku a zákon ještě sepsán nebyl. Jedná se o draft a návrh bude přepracován,“ ujistil. Uvedl také, že původní návrh dokumentu pochází z amerického zdroje.

Orbánova strana připravila zákon, jenž může omezit organizace financované ze zahraničí
Maďarský premiér Viktor Orbán

Richterová oponovala, že tato vyjádření přicházejí až po masivní kritice, ale podstata věci zůstává stejná. „Skutečným účelem je mít klacek na všechny nepohodlné, aby milionovým pokutám podléhal každý,“ uvedla.

Bílková se obává rizikovosti návrhu zákona. Pánek hovoří o populismu

Také vedoucí katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Veronika Bílková upozornila, že tento draft zákona není způsobilý k předložení. „Je to velmi špatně odvedená práce a obsahuje nepřesné formulace,“ řekla. Uvedla, že nejasnost rozsahu zákona ho činí potenciálně rizikovým a nebezpečným, protože míří na většinu obyvatel Česka. „Například člověk, který má profil na facebooku, což je zahraniční firma, a vyjadřuje se tam k věcem veřejným, tak ovlivňuje veřejnou debatu a musí se registrovat,“ dodala.

Podle ředitele organizace Člověk v tísni Šimona Pánka jde v případě tohoto návrhu zákona o typickou figuru populismu. „Dvě menší vládní koaliční strany vykreslují neziskové organizace jako problém společnosti. (...) Činnost neziskových organizací představuje pro politiky těchto dvou stran opak jejich volebního programu,“ řekl.

Takáč se Pánka tázal, zda nejde pouze o zajištění zmiňované transparentnosti subjektů. „Ano, máme být transparentní, ale to je již zajištěno. (...) Co je vykázáno ve výročních zprávách bohatě postačuje a lobbing omezuje zákon o lobbingu,“ míní. Skutečné ohrožení dle něj představují neveřejné toky peněz, které jdou přes neevidované organizace a ovlivňují veřejný prostor.

Nevládní organizace na Slovensku budou mít nové povinnosti
Slovenský parlament

Výběr redakce

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřeli nejméně čtyři lidé

06:54Aktualizovánopřed 30 mminutami
Trump: USA útočily na íránský ostrov Charg, brzy začnou eskortovat lodě průlivem

Trump: USA útočily na íránský ostrov Charg, brzy začnou eskortovat lodě průlivem

05:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

Exploze poničila židovskou školu v Amsterdamu

08:20Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

Vláda USA získá za zprostředkování dohody o TikToku deset miliard dolarů

00:46Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump odmítl Putinův návrh na přesun íránského uranu do Ruska, píše Axios

Trump odmítl Putinův návrh na přesun íránského uranu do Ruska, píše Axios

00:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch

Na cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, projekt Rivermoans a Miloš Hroch

00:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Sociálním službám dle asociace chybí až dvě miliardy, resort pošle méně

Sociálním službám dle asociace chybí až dvě miliardy, resort pošle méně

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

před 10 mminutami

UHN1JEDU nebo PIV0TEKA. Značek na přání výrazně přibylo

Obce loni vydaly rekordních téměř sedm tisíc registračních značek na přání. Podle dat ministerstva dopravy je to o tisíc více než v roce 2024. Za deset let, kdy řidiči mají možnost o značku na přání požádat, se jich do provozu dostalo zhruba 46 tisíc. Na silnicích tak jezdí vozidla například se značkou CHC1KAFE nebo MAMHLAD1.
před 40 mminutami

VideoKlíšťata jsou velmi aktivní, experti nabádají k očkování

Konec zimy ve znamení slunečných a teplých dnů probudil klíšťata. Podle parazitologů jsou aktivní od konce února. Ve městech jsou přitom infekční častěji než v přírodě. Lymské boreliózy je letos už 916 případů – oproti loňsku trojnásobek. Experti radí nechat se očkovat proti encefalitidě, u boreliózy vakcína neexistuje. Klíčové je proto klíště odhalit co nejdřív a bezpečně ho odstranit.
před 1 hhodinou

VideoPropagace jádra se změní, řekl nástupce Drábové Kochánek

Propagace jaderné energetiky se změní a komunikace už nebude vázána na jednu osobu. V Interview ČT24 to uvedl nový ředitel Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek. Zasadit se chce o to, aby udržel dosavadní dobrou globální pověst této instituce. Moderátor Jiří Václavek s Kochánkem hovořil také o odkazu jeho zesnulé předchůdkyně Dany Drábové, změně přístupu Evropské komise k jádru či dostavbě Dukovan.
před 2 hhodinami

Sociálním službám dle asociace chybí až dvě miliardy, resort pošle méně

Na provoz domovů pro seniory a dalších podobných zařízení chybí v rozpočtu až dvě miliardy korun. Sumu vyčíslila Asociace poskytovatelů sociálních služeb s tím, že bez doplnění peněz hrozí v krajním případě výpovědi pečovatelkám nebo krácení jejich odměn. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) slibuje, že teď do systému pošle miliardu a čtyři sta milionů.
před 2 hhodinami

VideoNávrh chce „povýšit“ odmítnutí testu na alkohol a drogy na trestný čin

Poslanec ANO Martin Kolovratník chce prosadit zpřísnění postihu řidičů, kteří se odmítnou podvolit testu na alkohol a další návykové látky. Chce, aby dotyční nebyli posuzovaní za přestupek, ale trestný čin. Podporu má i u řady dopravních expertů – policejní data totiž ukazují, že ročně odmítne „dýchnout“ až sedm tisíc řidičů. Za to jim nyní hrozí pokuta 25 až 75 tisíc korun, šest trestných bodů a zákaz řízení až na tři roky. Opilí nebo zdrogovaní řidiči zaviní ročně skoro pět tisíc nehod, vloni kvůli nim zemřelo sedmdesát lidí.
před 12 hhodinami

Advokátní komora podala kvůli bitcoinům kárnou žalobu na advokáta Titze

Česká advokátní komora (ČAK) podala kárnou žalobu na brněnského advokáta Kárima Titze v souvislosti s jeho působením v takzvané bitcoinové kauze. Titz zastupuje dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, který loni věnoval resortu spravedlnosti bitcoiny v miliardové hodnotě. Advokát dle ČAK neprovedl důslednou kontrolu původu bitcoinů, sdělila ČT mluvčí komory Iva Chaloupková. Po kritice za přijetí daru rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS). Vyjádření Titze ČTK shání. Seznam Zprávy uvedly, že Titz začal převádět nemovitosti na svou ženu.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Platformy odmítají dopady stávky kurýrů, ti naopak hlásí problémy z menších měst

Páteční stávka kurýrů za lepší pracovní podmínky podle Woltu a foodory nemá vliv na doručování objednávek. Podle šéfa foodory Adama Kolesy se k rozvozu nepřipojilo méně než jedno procento kurýrů, připouští ale mírná zpoždění doručování. Fungování Woltu je podle mluvčího Tomáše Kubíka bez výkyvů. Stávky se účastní i kurýři pro Bolt Food. Podle organizátorů akce má ale akce výrazný dopad především v menších městech.
před 17 hhodinami
Načítání...