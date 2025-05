Orbánova strana připravila zákon, jenž může omezit organizace financované ze zahraničí

Strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána v úterý večer předložila návrh zákona, který by vládě umožnil omezovat, penalizovat a potenciálně zakazovat organizace, které označí za hrozbu pro národní suverenitu. Napsala to agentura AP. Podle agentury Reuters by návrh umožnil Úřadu na ochranu suverenity (SPO) sestavit seznam organizací financovaných ze zahraničí, jejichž činnost úřady označí za hrozbu, a omezit jejich aktivity.

Na seznamu by se organizace mohly ocitnout, pokud SPO rozhodne, že jejich činnost „podkopává nezávislý, demokratický a na právním státu založený charakter Maďarska“ nebo narušuje „maďarskou křesťanskou kulturu“. Za hrozbu by mohlo být považováno i zpochybňování nadřazenosti manželství či rodiny, podotkl Reuters. Organizace na seznamu by čekalo monitorování bankovních účtů ze strany úřadů, které by mohly zablokovat finanční prostředky ze zahraničí, pokud by je označily za hrozbu.

Podle AP by organizace musely získat pro financování ze zahraničí zvláštní povolení od maďarských úřadů. Pokud dostaly neschválené zahraniční financování, hrozila by jim pokuta 25krát vyšší, než činila částka samotného přijatého financování, napsala AP. Podle Reuters v návrhu zákona stojí, že pokud by organizace nebyla schopna pokutu zaplatit do patnácti dnů, musela by ukončit činnost.