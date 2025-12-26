Venezuela propustila šedesát lidí uvězněných po prezidentských volbách

Venezuelské úřady propustily šest desítek oponentů režimu autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, kteří byli uvězněni po loňských široce zpochybňovaných prezidentských volbách. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AFP s odvoláním na venezuelskou nevládní organizaci zabývající se situací politických vězňů v zemi.
„Oslavujeme propuštění více než šedesáti Venezuelanů, kteří nikdy neměli být svévolně zadrženi,“ řekla AFP Andreina Baduelová, šéfka zmíněné organizace známé pod zkratkou Clippve. Podle údajů organizace režim nadále zadržuje okolo tisícovky politických vězňů.
Maduro je prezidentem od roku 2013 a u moci se drží potlačováním opozice, díky nedemokratickým volbám a podpoře armády, kterou si v zemi, jež se potýká s ekonomickou krizí, udržuje finančními a dalšími výhodami.
Loni jej volební orgán označil za vítěze prezidentských voleb, jejichž konečné výsledky na rozdíl od předchozích hlasování nezveřejnil. Opozice tvrdí, že má důkazy o vítězství svého kandidáta Edmunda Gonzáleze. Při demonstracích provázejících volby a následný vývoj pozatýkal režim na 2400 lidí, z nichž přes 2000 od té doby propustil.
Maduro již několik měsíců čelí sílícímu tlaku Spojených států, které jej od zmíněných voleb neuznávají za prezidenta a označují jej za hlavu venezuelského obchodu s drogami. Washington se podle analytiků snaží vojenskými manévry v Karibiku docílit Madurova pádu, což prezident Donald Trump nezastírá. Venezuelský vůdce však odstoupit odmítá a varuje USA před vyprovokováním ozbrojeného konfliktu.