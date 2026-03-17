AI mění obraz války na sítích. Falešné záběry mají milionové dosahy


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24
Newsroom ČT24: Jak AI mění obraz války na Blízkém východě
Vedle autentických videí z konfliktu Izraele a Spojených států s Íránem se na sociálních sítích objevují také snímky a klipy generované pomocí umělé inteligence nebo převzaté z videoher. Tyto upravené či uměle generované záběry přitom mají podle redakce BBC Verify milionové dosahy. Podle odborníků tak zásadně ovlivňují obraz války, který uživatelé na sociálních sítích sledují.

„Objevila se videa z Dubaje nebo Spojených arabských emirátů, kde byly údajně ohroženy různé budovy, což ve skutečnosti nebyla pravda. Byly ukázány rakety, které ani nevyletěly,“ popisuje Barbora Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd ČR. Na síti X se také šířilo video, které autoři příspěvků spojovali s potopením americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln po zásahu íránskými silami. Uživatelé ale dohledali původ některých virálních klipů ve vojenské videohře Arma 3.

Redakce BBC Verify zase upozornila na upravený snímek skutečného zásahu americké základny v Bahrajnu z loňského února. Ten stejný snímek – jen modifikovaný pomocí AI – pak letos použila íránská propaganda a vydávala ho za aktuální zásah americké základny v Iráku.

Jak upozorňují odborníci, takové manipulace se využívají i jako součást informační války. „Izrael je používá například k vyvolávání revolty uvnitř Íránu a obrací se na skupiny, které jsou k tomu mentálně připravené. Teherán naopak často ovlivňuje vlastní publikum, aby vysvětlil, že útok není tak dramatický,“ popisuje mediální analytik Josef Šlerka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

I v informační válce platí, že kdo má iniciativu, má zároveň výhodu, říká Zelinka
Ivo Zelinka

Podle experta na Írán Matouše Horčičky z Asociace pro mezinárodní otázky je práce s informacemi důležitou součástí konfliktu. „Všechny strany potřebují nějakým způsobem ovlivňovat veřejné mínění. Ať už směrem k domácímu publiku, nebo k protivníkovi. Kontrola narativu je klíčová a propaganda k tomu slouží,“ vysvětluje.

Podobného obsahu podle Šlerky v současnosti přibývá. „Množství těch AI generovaných videí už je tak velké, že máte větší šanci potkat falešné video než skutečné záběry,“ odhaduje. S rostoucím množstvím manipulací se podle něj mění i to, jak lidé reagují na autentické záběry. Jako příklad uvádí raketový útok na nemocnice nebo školu v Teheránu. „Okamžitá reakce byla taková, že je to generované AI. Nebylo. Byla to tragická chyba a video bylo pravé,“ upozornil.

Pomáhá geolokace i zpětné ověřování

Vytvořit uvěřitelné falešné video je navíc nyní velmi snadné. „S technologiemi, které jsou k dispozici, i absolutní laik dokáže vytvořit video, které bude působit velmi věrohodně,“ říká Zitová.

Novináři proto musejí válečné záběry před zveřejněním důkladně ověřovat. Využívají k tomu například geolokaci nebo zpětné vyhledávání. „Ve videu někdy vidíme dopravní značku, budovu nebo jiný orientační bod, který můžeme identifikovat,“ popisuje novinářka Evropské vysílací unie Maria Flannery. Dalším krokem je podle ní kontrola, zda se video na internetu neobjevilo už dříve. „Často se totiž stává, že záběr je skutečný, ale je starý,“ doplňuje.

Rozpoznávací nástroje dokáží odhalit deepfake videa. Většinou jsou ale placené
Sociální sítě podle svých vyjádření proti falešnému obsahu zasahují. Podle Šlerky ale jejich postup nestačí. „Deklarují, že s tím něco dělají, ale myslím, že nedělají dost. A je v tom určitý záměr. Udržet lidi na platformě a monetizovat (zpeněžit) ji na maximum, bez ohledu na to, jaká je pravda,“ domnívá se.

Výbuchy v Nigérii zabily nejméně 23 lidí, policie je vyšetřuje jako bombový útok

Nejméně 23 lidí zemřelo a 108 utrpělo zranění po sérii nejméně tří výbuchů ve městě Maiduguri na severovýchodě Nigérie. Policie podle agentur Reuters a AFP uvedla, že případ vyšetřuje jako možný sebevražedný bombový útok.
před 33 mminutami

Costa očekává, že Orbán dodrží dohodu ohledně unijní půjčky Ukrajině

Předseda Evropské rady António Costa očekává od maďarského premiéra Viktora Orbána, že bude ohledně unijní půjčky Ukrajině respektovat to, s čím souhlasil na prosincovém summitu Evropské unie (EU). Podle Costy je naprosto nepřijatelné, aby jeden členský stát vzal své slovo zpět poté, co se sedmadvacítka na něčem shodla. Costa to uvedl v pondělním rozhovoru pro projekt European Newsroom.
před 1 hhodinou

Ukrajina navyšuje výrobu dronů – interceptorů, zájem mají i arabské státy

Ukrajinské firmy zvyšují výrobní kapacity takzvaných interceptorů, tedy zbraní na ochranu proti ruským útokům raketami a drony. Velký zájem projevily arabské státy Perského zálivu, aktuálně pod palbou íránské munice, kterou používají právě Rusové. Kyjevská vláda zatím neuvolnila zákaz prodeje do zahraničí, o velkých kontraktech se ale od minulého týdne vyjednává.
před 2 hhodinami

VideoBritánie řeší možný zákaz sociálních sítí mladším šestnácti let

Britská vláda vyzývá veřejnost k diskuzi o možném zákazu sociálních sítí mladším šestnácti let. Návrh sice podpořila Sněmovna lordů, dolní komora parlamentu ho ale zamítla. Kabinet chce nejdřív o případné regulaci diskutovat s odborníky. Mnozí mladí lidé tvrdí, že jim sociální sítě pomohly se socializací či s objevením nových zájmů. Existují ale i negativní dopady. Řada mladistvých je totiž na sociálních sítích závislá nebo čelí škodlivému obsahu. Většina z nich se shoduje, že zákaz není řešením a sdílejí své zkušenosti s tím, jak omezení obejít. Dokazují to průzkumy z Austrálie, která k zákazu sociálních sítí do šestnácti let přistoupila vloni. Pětina tamních teenagerů ale platformy používá potají dál. Zatímco řada rodičů a politiků na zákaz apeluje, odborníci poukazují na nedostatek důkazů, že takové opatření skutečně funguje. Někteří proto vyzývají k zodpovědnosti firmy, které sociální sítě vlastní.
před 3 hhodinami

Při úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Drony útočily i na ambasádu USA

Při úterních leteckých úderech v Bagdádu zemřeli čtyři lidé. Podle bezpečnostních složek jsou mezi oběťmi dva íránští poradci, kteří působili v proíránských iráckých ozbrojených skupinách, napsala agentura AFP. Raketám a nejméně pěti dronům pak podle agentury Reuters čelila americká ambasáda v Iráku, ta o obětech neinformovala.
před 3 hhodinami

Afghánské úřady viní Pákistán z útoku na nemocnici v Kábulu, hovoří o 400 mrtvých

Afghánské vládnoucí hnutí Taliban tvrdí, že Pákistán udeřil na nemocnici pro léčbu drogově závislých v Kábulu. Podle mluvčího islamistů Hamdulláha Fitrata si úder vyžádal životy 400 lidí. Islámábád již dříve odmítl tvrzení, že zaútočil na nemocnici, pondělní útok v Kábulu i další údery ve východním Afghánistánu prý „nezasáhly žádná civilní zařízení“. Mezi oběma zeměmi pokračují přeshraniční střety.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Celá Kuba po kolapsu rozvodné sítě opět skončila bez elektřiny

Celá Kuba se v pondělí podle agentur AFP a Reuters znovu ocitla bez dodávek elektřiny, když zkolabovala rozvodná síť. Desetimilionová země se s takovými problémy potýká opakovaně, v neposlední řadě kvůli americké ropné blokádě. Hospodářská krize v zemi se dál prohlubuje, úřady o víkendu potlačily první větší protesty obyvatel proti komunistické vládě. Prezident USA Donald Trump na adresu režimu uvedl, že „věří, že bude mít tu čest získat Kubu“.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
