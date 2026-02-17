Rozpoznávací nástroje dokáží odhalit deepfake videa. Většinou jsou ale placené


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Rozpoznání videí vytvořených umělou inteligencí
Umělou inteligenci využívají i „ochránci internetu“. Ty nejlepší rozpoznávací nástroje totiž dokáží ve většině případů odhalit i videa vytvořená nebo upravená pomocí AI, která už lidi přelstí. S nárůstem podvodů a deepfake videí jsou tyto technologie stále důležitější. Většina takových nástrojů je ale placená a ty ve verzích zdarma obvykle tak dobře nefungují. Podobné nástroje proto zatím mají jen ti největší hráči v oblasti kyberbezpečnosti. Podle odborníků ale jejich počet poroste. Důležitý stále zůstává i kontext. I tady nicméně dokáží nástroje pomoci. Třeba rozpoznat, kdo na videu mluví, nebo analyzovat informace ve videu a s pomocí AI je pak srovnat s realitou.

Aktuálně z rubriky Domácí

Sněhová kalamita zkomplikovala provoz na D1

Dálnice D1 na Vysočině je v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná. V noci se na ní stalo několik nehod, uvázlé kamiony blokovaly komunikaci v obou směrech mezi 88. a 115. kilometrem. Policie varovala, aby řidiči na dálnici u Humpolce nebo u Jihlavy vůbec nenajížděli. Kolony na dálnici se po šesté hodině začaly pomalu rozjíždět. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před silným sněžením platí na Vysočině do úterních 09:00.
05:59AktualizovánoPrávě teď

Umělou inteligenci využívají i „ochránci internetu“. Ty nejlepší rozpoznávací nástroje totiž dokáží ve většině případů odhalit i videa vytvořená nebo upravená pomocí AI, která už lidi přelstí. S nárůstem podvodů a deepfake videí jsou tyto technologie stále důležitější. Většina takových nástrojů je ale placená a ty ve verzích zdarma obvykle tak dobře nefungují. Podobné nástroje proto zatím mají jen ti největší hráči v oblasti kyberbezpečnosti. Podle odborníků ale jejich počet poroste. Důležitý stále zůstává i kontext. I tady nicméně dokáží nástroje pomoci. Třeba rozpoznat, kdo na videu mluví, nebo analyzovat informace ve videu a s pomocí AI je pak srovnat s realitou.
Analýza srovnává hodnotu majetku domácností napříč Evropou. Jak si stojí Česko?

Čistá hodnota majetku mediánové tuzemské domácnosti dosahuje sto tisíc eur (zhruba 2,4 milionu korun) a je tak podobná jako v Nizozemsku nebo v Německu, vyplývá z analýzy majetku domácností, kterou zveřejnil think-tank Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při Ekonomickém ústavu Akademie věd ČR. Studie nicméně upozorňuje, že na rozdíl od západních zemí v Česku tvoří dominantní díl hodnoty majetku nemovitost, v níž domácnost bydlí.
před 1 hhodinou

Reportéři ČT zmapovali spornou zakázku na svoz odpadu v Praze

Od srpna má městská firma Pražské služby postupně přebírat svoz odpadu z celé metropole. Společnost pro to ale nemá dostatek kapacit. K zajištění služeb chce využívat subdodavatele. Vypsala proto soutěž za více než čtyři miliardy korun. U některých členů pražské koalice a dozorčí rady Pražských služeb zakázka budí podezření. O sporu točili Reportéři ČT.
před 9 hhodinami

Podstatné je, že bude mít resort životního prostředí skutečnou hlavu, soudí Kupka

Předseda ODS Martin Kupka vítá, že ministerstvo životního prostředí bude mít „plnohodnotného“ ministra. Motoristé do něj navrhli svého poslance Igora Červeného. Míní, že se tím otevřely dveře pro jednání o změně emisních povolenek ETS 2 na úrovni EU. Lídr občanských demokratů očekává, že Červený bude hájit české národní zájmy, mezi které patří uskromnění některých „přemrštěných, ambiciózních“ cílů Unie. Kupka pohovořil o kandidátovi na ministra a nové hospodářské strategii vlády v pořadu Interview ČT24 moderovaném Danielem Takáčem.
před 10 hhodinami

Lidé přišli uctít památku ruského opozičníka Navalného. Podle Západu byl otráven

Na pražské náměstí Borise Němcova se v pondělí sešli lidé, aby uctili památku ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel před dvěma lety. Někteří účastníci měli symbolické vlajky ruské opozice, kde červený pruh v trikolóře ruské vlajky nahrazuje bílá barva. Jiní drželi v rukou portréty Navalného. Vzniklo také místo s jeho fotkou, kde lidé pokládali květiny a svíčky. Akci pořádala iniciativa Rusové v Česku za demokracii. Desítky lidí, včetně západních diplomatů, si připomněly Navalného úmrtí také na moskevském hřbitově.
před 12 hhodinami

Sníh místy komplikuje dopravu, padat má do středy

Počasí od rána komplikuje dopravu, místy na silnicích leží sníh, což způsobilo desítky nehod. Intenzivní sněžení se očekává v části Česka od pondělního odpoledne do úterního rána, meteorologové zejména pro jihovýchod země vydali výstrahu. Na většině území má sníh padat až do středy, nebe bude oblačné nebo zatažené a teploty přes den maximálně jen mírně nad nulou. Pak se vyjasní a ochladí, častěji bude mrznout i přes den. Na víkend přijde do nížin obleva s deštěm a sněžit bude už jen na horách, vyplývá z předpovědi na webu ČHMÚ.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Macinka se vypraví do USA, zúčastní se Trumpovy Rady pro mír

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní ve Washingtonu prvního zasedání Rady pro mír, napsal server Seznam Zprávy. Cesta se uskuteční po dohodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který ji potvrdil. První cestu do USA musel Macinka na začátku února odložit. Kvůli nepříznivému počasí a zrušenému letu se tehdy vrátil z letiště z Frankfurtu nad Mohanem.
před 12 hhodinami
