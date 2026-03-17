Pavel bude jednat s Babišem o rozpočtu i o aktuální bezpečnostní situaci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel bude v úterý odpoledne jednat na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Debatovat mají o návrhu státního rozpočtu na letošní rok či o aktuální bezpečnostní situaci ve světě i v Česku. Zabývat se podle odboru komunikace prezidentské kanceláře budou i připraveností na řešení krizových a mimořádných událostí nebo harmonogramem nadcházejících zahraničních cest. Podle Hradu jde o pravidelné a plánované setkání.

Rozpočet se schodkem 310 miliard korun schválila minulý týden sněmovna, k jeho konečnému přijetí zbývá podpis hlavy státu. Přijetím rozpočtu skončí rozpočtové provizorium, které od začátku roku omezovalo měsíční státní výdaje na jednu dvanáctinu loňských výdajů.

Prezident už dříve uvedl, že rozpočet vetovat nebude. O návrhu už v pondělí hlava státu jednala s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO). Šéfka resortu financí následně řekla, že Pavel nehodlá návrh vetovat ani zdržovat jeho podpis.

Pavel podle Schillerové nehodlá brzdit podepsání státního rozpočtu
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Hrad po pondělní schůzce s ministryní financí uvedl, že hlavní část jednání se věnovala výdajům určeným na bezpečnost Česka. „V této souvislosti prezident návrh kritizoval, a to jak v kapitole ministerstva obrany, tak v celkových výdajích na bezpečnostní složky a instituce státu,“ sdělil odbor komunikace.

Podle prezidenta není zdůvodnitelné, aby obranné výdaje v době rostoucích bezpečnostních hrozeb stagnovaly nebo se dokonce snižovaly. Zároveň ocenil snahu vlády sestavit rozpočet odpovídající realitě s ohledem na očekávané příjmy a výdaje, dodal Hrad.

Vláda neplánuje zvyšovat výdaje na obranu
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD)

Celá Kuba po kolapsu rozvodné sítě opět skončila bez elektřiny

Celá Kuba po kolapsu rozvodné sítě opět skončila bez elektřiny

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Izrael má podle mluvčího armády plány nejméně na další tři týdny války

Izrael má podle mluvčího armády plány nejméně na další tři týdny války

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
„Pardubická chobotnice“. Reportéři ČT zmapovali kauzu, v níž čelí obvinění exprimátor

Video„Pardubická chobotnice“. Reportéři ČT zmapovali kauzu, v níž čelí obvinění exprimátor

před 7 hhodinami
V případě potřeby lze uvolnit další zásoby ropy, sdělil šéf agentury pro energii

V případě potřeby lze uvolnit další zásoby ropy, sdělil šéf agentury pro energii

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Trump kvůli Hormuzu vyhrožuje, že nepřiletí na summit se Si Ťin-pchingem

VideoTrump kvůli Hormuzu vyhrožuje, že nepřiletí na summit se Si Ťin-pchingem

před 9 hhodinami
Řešení blokády Hormuzu není mise NATO, zní z Evropy. Trump doufá v pomoc Francie

Řešení blokády Hormuzu není mise NATO, zní z Evropy. Trump doufá v pomoc Francie

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Pavel podle Schillerové nehodlá brzdit podepsání státního rozpočtu

Pavel podle Schillerové nehodlá brzdit podepsání státního rozpočtu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Izrael oznámil, že zahájil pozemní operaci proti Hizballáhu v jižním Libanonu

Izrael oznámil, že zahájil pozemní operaci proti Hizballáhu v jižním Libanonu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Prezident Petr Pavel bude v úterý odpoledne jednat na Pražském hradě s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Debatovat mají o návrhu státního rozpočtu na letošní rok či o aktuální bezpečnostní situaci ve světě i v Česku. Zabývat se podle odboru komunikace prezidentské kanceláře budou i připraveností na řešení krizových a mimořádných událostí nebo harmonogramem nadcházejících zahraničních cest. Podle Hradu jde o pravidelné a plánované setkání.
Při nehodě na Českolipsku zemřel člověk, deset dalších utrpělo zranění

Střet dvou osobních aut a minibusu v Sosnové u České Lípy nepřežil jeden člověk, deset dalších utrpělo zranění. Kvůli velkému počtu zraněných zdravotnická služba aktivovala traumaplán, který určuje postup při vážnějších událostech. Silnice první třídy číslo 9 byla od pondělního večera uzavřená. Při cestě k nehodám se střetla jedna sanitka s jiným vozem, při této srážce nikdo zranění neutrpěl. Vyplývá to z informací od mluvčích policie a záchranné služby.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Video„Pardubická chobotnice“. Reportéři ČT zmapovali kauzu, v níž čelí obvinění exprimátor

V Pardubicích stojí před soudem exprimátor a někdejší člen ANO Martin Charvát. Před více než dvěma lety policie při rozsáhlém zásahu zatkla jeho a dalších osmnáct lidí a obvinila je z pokusu o ovlivňování veřejných zakázek. Postupně se vyjasnilo, že jde o dvě odlišné věci. Na jedné straně o ovlivňování menších zakázek úředníky na radnici a na straně druhé o tendr na stavbu parkovacího domu, který byl v té době už zhruba půldruhého měsíce ve výstavbě. Exprimátor, jeho někdejší náměstkyně Helena Dvořáčková a Jozef Koprivňanský z druhé větve kauzy skončili dokonce na čas v takzvané koluzní vazbě, aby nemohli ovlivňovat svědky. Kauza se týkala právě i nižších úředníků a podnikatelů, z nichž někteří se už k machinacím se zakázkami přiznali a přijali soudem potvrzený trest. O kauze, kterou pro Reportéry ČT zmapoval Tomáš Vlach, se proto mluvilo jako o pardubické chobotnici.
před 7 hhodinami

Shoda jen ve dvou případech. Ve studii o defibrilátorech se manipulovalo, píší SZ

Loňská interní prověrka v olomoucké fakultní nemocnici (FNOL) odhalila rozsáhlé úpravy dokumentace lidí zařazených do mezinárodní studie o defibrilátorech. Plná shoda mezi studijní dokumentací, kritérii studie a daty nemocničního elektronického systému byla zjištěna pouze u dvou z přibližně sedmi desítek olomouckých kardiaků. Ukázal to již loni interní audit, uvedl v pondělí portál Seznam Zprávy. Případ dál vyšetřuje policie.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

V týdnu bude panovat náladové počasí, tvrdí meteorologové

V nadcházejícím týdnu čeká Česko proměnlivé počasí. Týden začal zataženou oblohou a na horách sněžením, od středy se vyjasní a teploty vyšplhají až k 15 stupňům Celsia, pátek pak přinese další mraky a také sníh, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Z následujících čtyř týdnů se teploty začnou dostávat opět do nadprůměrných hodnot až během první dubnové dekády. Srážkově bude období od poloviny března do 12. dubna pravděpodobně průměrné, uvedli meteorologové v měsíčním výhledu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Pavel podle Schillerové nehodlá brzdit podepsání státního rozpočtu

Prezident Petr Pavel nehodlá brzdit podepsání státního rozpočtu na letošní rok, řekla po jednání s ním ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Očekává, že přesný termín podpisu rozpočtu bude zveřejněn po úterním jednání prezidenta s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Prezident už dříve avizoval, že rozpočet vetovat nebude. Na schůzce se Schillerovou ale kritizoval výši obranných výdajů.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Rozbor ve vodovodním řadu v Holubicích u Prahy prokázal chemikálie

Ve vodovodním řadu v Holubicích u Prahy ukázal rozbor přítomnost nebezpečného xylenu a ethylbenzenu, do vody se dostaly při údržbě vodojemu. Následně si obyvatelé stěžovali, že voda z řadu zapáchá. Vodárny zajistily pitnou vodu z cisteren. Příčinu kontaminace Středočeské vodárny jako provozovatel sítě odstranily a pokračují práce na odstranění následků havárie včetně čistění komor vodojemu Kozinec, informovala obec na webu. Mluvčí Středočeských hygieniků Dana Šalamunová sdělila, že lidé by vodu neměli pít.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Zákon o financování neziskových organizací vznikne na ministerstvu, uvedl Okamura

Koalice se dohodla, že zákon, který by měl zajistit podle ní transparentnější financování neziskových organizací, vznikne na ministerské úrovni, uvedl šéf sněmovny Tomia Okamury (SPD). Předpis má podle Okamury hlavně zajistit, aby občané věděli, kdo čerpá veřejné peníze. Neziskové organizace přitom pravidelně své financování zveřejňují. Opozice kritizovala uniklou pracovní verzi poslanecké novely, podle které by se musely povinně registrovat subjekty se zahraničními vazbami.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
