Arméni budou v nedělních parlamentních volbách rozhodovat o proevropském směřování země nebo o zachování těsného spojenectví s Moskvou. Podle zákona z roku 2007 nesmí volit v cizině – oficiálně kvůli regulérnosti hlasování. Do voleb tak nemůže zasáhnout ani největší arménská diaspora v zahraničí, která žije v Ruské federaci. I přesto na ni cílí nátlaková kampaň, kterou se Moskva snaží udržet Arménii ve své sféře vlivu.
Vlivný šéf Svazu Arménů Ara Abramjan na setkání varoval před proevropským směřováním kavkazské země. Sám je ve vedení prezidentské etnické komise a má blízký vztah s ruským vládcem Vladimírem Putinem. „My v tuto chvíli bez Ruska ekonomicky nepřežijeme,“ varoval Abramjan.
Podpořit ho přijeli proruští nacionalisté z Jerevanu – poslanec Armen Rustamjan a bývalý premiér Hrant Bagratjan. Oba politici viní ze všech problémů Arménie současného premiéra Nikola Pašinjana a jeho prozápadní orientaci. „Rusko je náš strategický partner, s Ruskem jsme nikdy neměli problémy zachovat si naši identitu. Teď je absurdní mluvit o tom, že Arménie půjde do Evropy,“ prohlásil Rustamjan.
Moskva se snaží ovlivnit arménské parlamentní volby ve svůj prospěch, k čemuž aktivně využívá hospodářský tlak. Dočasně třeba omezila dovoz arménského ovoce a zeleniny do Ruska, a hrozí dokonce úplným zastavením pro Arménii životně důležitých dodávek zemního plynu a ropy. „V tomto případě mluvíme o čistě ekonomických otázkách. Všechno je potřeba pečlivě propočítat, promyslet a pak se rozhodnout,“ konstatoval Putin.
Podpora ze strany Bruselu
Premiér Nikol Pašinjan upevňuje vztahy se Spojenými státy i Evropou a usiluje o vstup do Evropské unie. Podporu v souvislosti s ruskými výhrůžkami vyslovila Jerevanu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. „Rozšířením vývozních omezení na arménské výrobky Moskva zneužívá ekonomické vztahy k vyvíjení politického tlaku. Tento scénář známe až příliš dobře,“ podotkla.
Kreml je přesvědčený, že Arménie patří ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně do sféry jeho vlivu. Pokud si kavkazská země nakonec vybere evropskou budoucnost, bude to pro Rusko vážná geopolitická prohra.