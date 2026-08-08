Tajfun Dolphin na jihu Japonska zranil šest lidí, desítky tisíc domů jsou bez proudu

Tajfun Dolphin zasáhl na jihu Japonska prefektury Okinawa a Kagošima, kde zranil šest lidí a více než padesát tisíc domů připravil o dodávky elektřiny. Na příchod tajfunu se kvůli riziku záplav a sesuvů půdy v důsledku předpovídaných prudkých srážek připravují také na východním pobřeží Číny, kde úřady uzavřely školy a turisty vyhledávaná místa, napsaly tiskové agentury.
Agentura Reuters původně s odvoláním na úřady na Okinawě informovala o zranění pěti seniorů, z nichž žádný není v ohrožení života, a o přerušení dodávek elektřiny do čtrnácti tisíc domů. Později upřesnila, že raněných je šest, přičemž šestý člověk utrpěl zranění v prefektuře Kagošima, kde je bez proudu 39 tisíc domů. Dalších dvanáct tisíc domů připravil tajfun o proud v prefektuře Okinawa.
Místní letecké společnosti ANA a Japan Airlines zrušily lety do regionu. Už v pátek japonské úřady nařídily kvůli blížícímu se tajfunu evakuaci statisíců lidí na jihozápadě země.
Bouře se podle japonské meteorologické agentury přemisťuje rychlostí patnáct kilometrů za hodinu. V tajfunu maximální rychlost větru činí 162 kilometrů za hodinu, s nárazy dosahujícími až 216 kilometrů za hodinu.
Čínské národní meteorologické centrum očekává, že tajfun Dolphin zasáhne východní a jižní pobřeží Číny mezi pozdními nedělními a časnými pondělními hodinami. Déšť a silný vítr mají podle předpovědi postihnout východní Čínu do 12. srpna, na trase bouře leží také Šanghaj a sousední provincie.
V čínské provincii Če-ťiang úřady zvýšily výstrahu na nejvyšší stupeň
V čínské provincii Če-ťiang, kde by podle meteorologů mohlo spadnout více než šest set milimetrů srážek, úřady zvýšily výstrahu před tajfunem na nejvyšší stupeň, zastavily provoz přístavů a pozastavily plavby trajektů na 162 trasách pro cestující. Místní mezinárodní letiště zastaví provoz v sobotu ve 23:30 místního času a v neděli zruší všechny lety.
Na Tchaj-wanu bylo kvůli tajfunu zrušeno 63 mezinárodních letů, informovala vláda. O víkendu se v severních částech ostrova očekávaly silné deště, úřady nicméně zatím nerozhodly o evakuaci.
Čína nařídila, aby kvůli tajfunu lodě proplouvající Tchajwanským průlivem dbaly jejích pokynů pro řízení dopravy. Tato opatření Tchaj-pej označil za „směšná“ s tím, že Peking nemá právo omezovat přístup do mezinárodních vod. Čína, která považuje Tchaj-wan za své vlastní území, si také nárokuje strategický průliv. Tchaj-pej i Washington toto tvrzení odmítají, dodal Reuters.