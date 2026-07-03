Čínská blokáda, silné zemětřesení, kterého by Peking využil k zasévání chaosu, zneužití televizního vysílání, sabotáž infrastruktury, nápor na banky, občanské nepokoje – a poté totální invaze. To byl scénář stupňující se krize, na kterou tento týden cvičilo více než 370 tchajwanských vládních a vojenských úředníků. Cílem je podle prezidenta Laj Čching-tea posílit připravenost civilistů, armády, policie a zdravotníků v době, kdy čínský vojenský tlak na ostrov sílí.
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Bulharsko nové protiruské sankce EU nepodpoří, prohlásil premiér Radev
Bulharsko nepodpoří nový balíček unijních sankcí proti Rusku. Podle agentury BTA či stanice Radio Bulgaria to v pátek při interpelacích v parlamentu oznámil premiér Rumen Radev. Argumentoval přitom bulharskými národními zájmy v energetice. Vláda v Sofii odmítá, aby na sankčním seznamu byl nově moskevský patriarcha Kirill či vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku.
Rusko znovu útočilo na Ukrajinu, Kyjev truchlí po masivním úderu
Nejméně čtyři lidé, včetně dítěte a jeho matky, přišli o život při ruském útoku v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, další oběť je hlášena z Dněpropetrovské oblasti, uvedly v pátek místní úřady. Gubernátoři regionů na západě Ruska informují o dvou obětech ukrajinských útoků. V Kyjevě drží lidé smutek za oběti čtvrtečního ruského útoku, jejichž počet po vyproštění tří těl z trosek stoupl na tři desítky. Další lidé se dosud pohřešují.
Moldavský premiér překvapivě oznámil rezignaci, důvod neupřesnil, píše Reuters
Moldavský premiér Alexandru Munteanu v pátek překvapivě oznámil rezignaci, v čele vlády byl od loňského listopadu. Jeho odstoupení znamená pád celé vlády. Premiér neupřesnil, proč se takto rozhodl, uvedla agentura Reuters.
Na Tchaj-wanu trénovali pro případ čínské invaze
Čínská blokáda, silné zemětřesení, kterého by Peking využil k zasévání chaosu, zneužití televizního vysílání, sabotáž infrastruktury, nápor na banky, občanské nepokoje – a poté totální invaze. To byl scénář stupňující se krize, na kterou tento týden cvičilo více než 370 tchajwanských vládních a vojenských úředníků. Cílem je podle prezidenta Laj Čching-tea posílit připravenost civilistů, armády, policie a zdravotníků v době, kdy čínský vojenský tlak na ostrov sílí.
Interpol pátrá po Ukrajince podezřelé z bombového útoku v Monaku
Mezinárodní policejní organizace Interpol pátrá po devětatřicetileté Ukrajince Anastasiji Berezovské. Oznámila to na svém webu. Žena je podezřelá z bombového útoku, který v pondělí zranil ukrajinského oligarchu Vadyma Jermolajeva a další dva lidi. Vyšetřovatelé podle médií nevylučují, že za útokem stála cizí mocnost.
„Nebyli tam pro nás,“ tepe Trump před summitem spojence z NATO
Americký prezident Donald Trump označil za absurdní, aby Spojené státy pokračovaly v tom, co on sám pokládá za jednostrannou podporu Severoatlantické aliance. Summit NATO se přitom za méně než týden uskuteční v turecké metropoli Ankaře.
USA se obávaly, že Izrael spáchá atentát na íránské vyjednavače, píší NYT
Američtí činitelé se obávali, že se Izrael chystá spáchat atentát na íránské vyjednavače, zatímco s nimi Spojené státy na jaře vedly citlivá jednání, při nichž dojednaly dočasnou mírovou dohodu. S odkazem na stávající a bývalé zástupce USA o tom napsal zpravodajský web deníku The New York Times (NYT).
V New Yorku se v blízkosti sídla OSN upálil tibetský aktivista
V New Yorku se v blízkosti sídla OSN ve čtvrtek zapálil muž z Tibetu. Chtěl tímto způsobem vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína, uvedli aktivisté a exilová tibetská média. Newyorská policie incident potvrdila a uvedla, že muž popáleninám podlehl, informovala agentura Reuters.
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