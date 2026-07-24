Členové Mezinárodního trestního soudu odvolali hlavního prokurátora Khana

Členské státy Mezinárodního trestního soudu (ICC) v pátek schválily odvolání hlavního prokurátora Karima Khana, který čelí obvinění ze sexuálního obtěžování, píše agentura Reuters s odkazem na dva diplomatické zdroje. Pro Khanovo odvolání podle nich hlasovalo 82 ze 125 členských států. Khan obvinění odmítá.
Již v červnu tohoto roku byl Khan dočasně zbaven funkce kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. Prokurátor, kterého vyšetřovaly orgány OSN, už v květnu minulého roku sám dočasně odstoupil z funkce.
Britský právník Khan byl hlavním žalobcem ICC od roku 2021. Soud vydal v listopadu 2024 zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy.
Bylo to poprvé v historii ICC, kdy jeho žalobce požádal o vydání zatykače na demokraticky zvoleného vůdce a spojence Západu.
Americký prezident Donald Trump v reakci podepsal exekutivní příkaz zavádějící finanční a vízové sankce vůči činitelům ICC za podle něj nelegitimní a neopodstatněné kroky namířené proti USA a jejich blízkému spojenci Izraeli.