Izrael se v Gaze dopustil genocidy, uvedla mezinárodní vyšetřovací komise OSN


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, The Wall Street Journal, The Guardian, NDTV, X

Izraelské úřady a bezpečnostní síly úmyslně a cíleně útočily na palestinské děti, čímž se v Pásmu Gazy dopustily genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů a na okupovaném Západním břehu válečných zločinů. V úterý to podle agentury Reuters uvedla mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael, která zveřejnila novou zprávu zabývající se porušováním práv palestinských dětí v období od 7. října 2023, kdy začala válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás.

Přibližně třicet procent obětí v Pásmu Gazy byly podle této zprávy děti. Izraelská mise při OSN v Ženevě zprávu označila za pomlouvačnou lež a vytkla jí, že ignoruje „brutální taktiku Hamásu“.

Izraelské ozbrojené síly podle komise používaly v hustě osídlených oblastech zbraně s plošným účinkem a těžkou munici, a to i přes narůstající počet dětských obětí. Mezi 7. říjnem 2023 a 7. říjnem 2025 bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 20 179 dětí, což je přibližně třicet procent všech palestinských obětí. Podle komise byly děti kolektivním cílem útoků, protože izraelské síly považovaly civilní obyvatelstvo za celek spojený s Hamásem a dalšími palestinskými ozbrojenými skupinami. Děti byly podle komise cílem izraelských útoků i poté, co loni v říjnu vstoupilo v platnost příměří.

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Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Předseda komise Srinivasan Muralidhar uvedl, že Izrael cílenými útoky proti palestinským dětem podkopává schopnost palestinského lidu existovat a určovat svou budoucnost. Rozsáhlé útoky, opakované vysídlování palestinského obyvatelstva a hladovění způsobené izraelskou blokádou humanitární pomoci včetně potravin a léků vedly k úmrtím, kterým se dalo předejít, uvádí komise ve zprávě.

Palestinci procházejí kolem trosek obytných budov v uprchlickém táboře Džabálija na severu Pásma Gazy (12. června 2026)
Zdroj: Reuters/Mahmoud Issa

Podle komise měly izraelské útoky na zdravotnická zařízení, včetně těch neonatologických a porodnických, dopad na šanci přežití novorozenců a způsobily nárůst potratů. Téměř všechny děti v Pásmu Gazy potřebovaly v důsledku války psychologickou pomoc.

Údajné důkazy o mučení a sexuálním násilí na palestinských dětech

Izrael v reakci uvedl, že zpráva komise nezmiňuje jeho roli při umožňování očkovacích kampaní, povolování vstupu zdravotníků do Pásma Gazy či budování polních nemocnic. Komise také podle Izraele ignoruje taktiku Hamásu, který útočí na izraelské děti a používá palestinské děti jako živé štíty.

Na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě komise zaznamenala prudký nárůst násilí vůči palestinským dětem ze strany izraelských osadníků. Na těchto územích komise zdokumentovala důkazy o mučení a sexuálním násilí, kterému jsou palestinské děti vystavovány během zatýkání a věznění izraelskými orgány. Zadržované děti, zejména chlapci, čelí systematickému špatnému zacházení, včetně vynucovaného svlékání, bití a nedostatku jídla. Takové zacházení je podle komise zločinem proti lidskosti.

Násilí osadníků proti Palestincům roste, mají krytí úřadů, píše komise OSN
Izraelský osadník (vlevo) natáčí palestinskou demonstraci, zatímco izraelský voják stojí na stráži (okupovaný Západní břeh, 9. června 2026)

Loni v září nezávislá komise OSN zveřejnila zprávu, ve které uvedla, že izraelské úřady a síly spáchaly v Pásmu Gazy čtyři z pěti činů definovaných jako genocida. Tyto definice vycházejí z Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia, kterou přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1948. Jedním z genocidních činů je snaha úmyslně zcela či částečně zničit určitou skupinu obyvatelstva. Zářijovou zprávu komise kategoricky odmítlo izraelské ministerstvo zahraničí, které zároveň v prohlášení vyzvalo k okamžitému zrušení tohoto orgánu.

Bývalý vůdce Hamásu prý s civilními obětmi počítal a věřil, že jsou ku prospěchu

Je potřeba zmínit, že jeden z hlavních strůjců masakru ze 7. října a vůdce Hamásu Jahjá Sinvár věřil, že úmrtí palestinských civilistů hrají v prospěch teroristické organizaci. „Izraelce máme přesně tam, kde je chceme mít,“ uvedl podle serveru The Wall Street Journal (WSJ) Sinvár ve zprávě adresované představitelům Hamásu, kteří se v polovině roku 2024 snažili zprostředkovat dohodu s představiteli Kataru a Egypta.

Izraelská armáda zabila šéfa teroristického hnutí Hamás Sinvára, řekl Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

V desítkách zpráv, které deník WSJ prošel, a které Sinvár zaslal vyjednavačům o příměří i spolupracovníkům z Hamásu mimo Gazu, projevil chladnou lhostejnost k lidskému životu a dal jasně najevo, že podle něj má Izrael z této války více co ztratit než Hamás. Tyto zprávy podle WSJ poskytlo několik osob, které mají na Sinvára rozdílné názory.

„Pro (izraelského premiéra Benjamina) Netanjahua by vítězství bylo ještě horší než porážka,“ řekl Sinvár italskému novináři, který v roce 2018 publikoval článek v izraelském deníku Yedioth Ahronoth.

K vyhladovění Gazy vyzýval jeden z izraelských ministrů

Mezi největší jestřáby kabinetu Benjamina Netanjahua patří především dva krajně pravicoví ministři – Itamar Ben Gvir ze strany Židovská síla a Becalel Smotrič ze strany Náboženský sionismus.

V pondělí 1. ledna 2024 ministr pro národní bezpečnost Ben Gvir vyzval k prosazování „řešení, které podpoří emigraci obyvatel Gazy“. Argumentoval, že odchod Palestinců a obnovení izraelských osad v Gaze je „správným, spravedlivým, morálním a humánním řešením“. „Je to příležitost vypracovat projekt, který povzbudí obyvatele Gazy k emigraci do zemí po celém světě,“ řekl na schůzi své strany Židovská síla.

V dubnu 2025 se Ben Gvir nechal slyšet, že dokud rukojmí trpí v tunelech, není důvod, „aby do Gazy přicházel jediný gram jídla nebo jakákoli pomoc“. Za zmínku stojí, že Ben Gvirův obývací pokoj léta zdobil portrét masového vraha Barucha Goldsteina, který v roce 1994 zastřelil 29 Palestinců v mešitě v Hebronu.

V pátek Ben Gvir šokoval svět příspěvkem na síti X, kde souvislosti s izraelským postupem v Libanonu vyzval, aby „na každou slzu izraelské matky plakalo tisíce libanonských matek“. „Celý Libanon by měl hořet v plamenech,“ dodal Ben Gvir, který byl ve třiceti letech odsouzen za podněcování k rasismu a podporu teroristické organizace. Následně se stal právníkem se specializací na zastupování židovských Izraelců obviněných z trestných činů souvisejících s terorismem.

Nezávislý americký senátor Bernie Sanders na X k Ben Gvirovu příspěvku napsal, že nejde o běžné prohlášení běžného člena vlády významného státu. Příspěvek izraelského ministra pro národní bezpečnost je podle něj prohlášením válečného zločince. „Rasistická a extremistická izraelská vláda si nezaslouží ani niklák z americké podpory,“ vyzval.

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Benjamin Netanjahu

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