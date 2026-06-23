Izraelští vojáci zůstanou v Libanonu, prohlásili Netanjahu, Kac a šéfové armády


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Izrael bude nadále udržovat „bezpečností zónu“ v jižním Libanonu a likvidovat teroristickou infrastrukturu. Podle zpravodajského webu Times od Israel se na tom v noci na úterý shodli premiér Benjamin Netanjahu, ministr obrany Jisra'el Kac a velitelé armády. Stažení armády židovského státu (IDF) z Libanonu je jednou z podmínek, kterou během současných jednání o míru se Spojenými státy vyslovuje Írán, jehož podporu má teroristické hnutí Hizballáh.

Právě snahou ochránit Izrael a jeho obyvatele před hrozbou představovanou teroristickým hnutím zdůvodňují izraelští činitelé pokračování své přítomnosti v Libanonu.

„IDF budou nadále jednat s rozhodností, aby překazily hrozby vůči našim vojákům a civilistů, zničily teroristickou infrastrukturu a pokračovaly v udržování bezpečnostní zóny v jižním Libanonu,“ citují média prohlášení lídrů vlády a armády.

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Bezpečnostní zónou Izrael označuje území sousedního státu, které odsadili jeho vojáci. Sever Izraele čelil v nedávné minulosti ostřelování ze strany Hizballáhu.

Mezi Izraelem a Hizballáhem platí od minulého pátku příměří, během jehož prvních dní však Izrael při několika útocích zabil v Libanonu podle tamních médií desítky lidí. V neděli naproti tomu Izrael oznámil, že od pondělí ruší na severu země, u hranic s Libanonem, veškerá omezení shromažďování související s válkou s Hizballáhem, napsala agentura AFP s odvoláním na oznámení armády, vydané po útlumu bojů v jižním Libanonu. Toto oznámení AFP označila za možnou známku zmírnění napětí.

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Írán, pro nějž je Hizballáh klíčovým partnerem v regionu, si jako podmínku pro uzavření konečné mírové dohody s USA klade zastavení bojů v Libanonu a odchod izraelského vojska.

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