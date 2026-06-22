Írán podle USA souhlasil s jadernými inspekcemi. Teherán to popírá

Írán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), prohlásil americký viceprezident JD Vance a poté i prezident Donald Trump. Jednání o působení inspektorů začne již tento týden, dodal Vance s tím, že půjde o první krok k trvalému ukončení íránského programu vývoje jaderných zbraní. Mluvčí íránské diplomacie popřel, že by Teherán ve Švýcarsku přijal nové závazky. Írán opakovaně odmítá, že by o atomovou zbraň usiloval.
Vance označil výsledky rozhovorů za dobrý základ pro „úspěšnou konečnou dohodu“. První kolo se konalo na základě memoranda o porozumění podepsaného Washingtonem a Teheránem minulý týden. Konečná dohoda je podle něj jako dům. Ten ještě nebyl postaven, ale vyjednavači pro něj úspěšně položili pevné základy, dodal Vance.
Šéf Bílého domu Donald Trump podle Reuters na své sociální síti navázal na Vanceovy výroky. Uvedl, že Írán odsouhlasí zbrojní inspekce, které zajistí „jadernou poctivost“.
Mluvčí íránské diplomacie ale v pondělí odpoledne dle Reuters sdělil, že íránští vyjednavači nepřijali ve Švýcarsku žádné nové závazky. Spolupráce země s MAAE bude podle něj pokračovat způsobem nastaveným po loňské červnové válce.
O eventuální přítomnosti a pohybu inspektorů MAAE po íránském území rozhodují podle tohoto systému íránský parlament a íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti. Mechanismus íránští představitelé nechali zpřísnit, protože se domnívali, že MAAE dala loni záminku k izraelským a pak americkým úderům na íránská jaderná zařízení.
Rubio obletí Blízký východ
Vance naznačil, že USA by mohly souhlasit s uvolněním íránských aktiv zmrazených v zahraničí, jak žádá Teherán. Tyto prostředky by podle něj ale měly být použity výhradně ve prospěch íránského lidu, a nikoli ozbrojených skupin, které Írán v regionu podporuje.
Americký vyjednavač Jared Kushner a katarští představitelé podle viceprezidenta navrhli, aby za uvolněné prostředky Írán nakupoval americkou pšenici, kukuřici a sóju. Vance uvedl, že to umožní nasytit obyvatele Íránu a zároveň podpořit americké zemědělce.
Hormuzský průliv, který je důležitou námořní trasou pro vývoz ropy a plynu vytěžených v zemích Perského zálivu, je podle viceprezidenta otevřen. Znovuotevření této strategické úžiny bylo jedním z hlavních požadavků Washingtonu, neboť íránská blokáda vyvolala vysoký nárůst cen těchto komodit na světových trzích.
Americký šéf diplomacie Marco Rubio dle Reuters navštíví během úterý až čtvrtka Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Bahrajn. Má projednat memorandum o porozumění s Íránem a situaci v Hormuzském průlivu.