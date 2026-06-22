První jednání mezi Íránem a USA ve Švýcarsku skončilo, Teherán hovoří o pokroku


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán a USA se dohodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do šedesáti dní. Uvedly to v neděli brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Íránem. Technické diskuse se povedou do konce týdne, uvádí v prohlášení ke konci víkendového prvního kola jednání ve Švýcarsku na základě memoranda o porozumění podepsaného minulý týden. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pondělí pochválil Pákistán a Katar za jejich zprostředkování po rozhovorech ve Švýcarsku a uvedl, že „dosáhli významného pokroku“.

Připravujeme podrobnosti.

Výběr redakce

Další vlna bouřek si vyžádala zásahy hasičů

Další vlna bouřek si vyžádala zásahy hasičů

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Vláda nechystá zvyšování „daní z neřestí“

Vláda nechystá zvyšování „daní z neřestí“

před 5 hhodinami
V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté

V Rokycanech se vážně zranili čtyři parašutisté

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Lidé na pražských Kavčích horách demonstrovali na podporu ČT a ČRo

Lidé na pražských Kavčích horách demonstrovali na podporu ČT a ČRo

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Připravený návrh delegace na summit NATO nepočítá s účastí prezidenta

Připravený návrh delegace na summit NATO nepočítá s účastí prezidenta

před 7 hhodinami
Upraví se síť porodnic, zůstat mají ty s víc porody, řekl Vojtěch

Upraví se síť porodnic, zůstat mají ty s víc porody, řekl Vojtěch

před 11 hhodinami
Vláda chce šlápnout ČT a ČRo na krk, míní Baxa. Dle Pokorné Jermanové měla změnu lépe vysvětlit

Vláda chce šlápnout ČT a ČRo na krk, míní Baxa. Dle Pokorné Jermanové měla změnu lépe vysvětlit

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Podcenění obrany může skončit tragédií, musíme se o tom bavit, míní Řehka

Podcenění obrany může skončit tragédií, musíme se o tom bavit, míní Řehka

před 20 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

První jednání mezi Íránem a USA ve Švýcarsku skončilo, Teherán hovoří o pokroku

Írán a USA se dohodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do šedesáti dní. Uvedly to v neděli brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Íránem. Technické diskuse se povedou do konce týdne, uvádí v prohlášení ke konci víkendového prvního kola jednání ve Švýcarsku na základě memoranda o porozumění podepsaného minulý týden. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pondělí pochválil Pákistán a Katar za jejich zprostředkování po rozhovorech ve Švýcarsku a uvedl, že „dosáhli významného pokroku“.
před 12 mminutami

Kolumbijským prezidentem byl zvolen pravicový kandidát Abelardo de la Espriella

Krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella těsně zvítězil v rozhodujícím nedělním druhém kole prezidentských voleb v Kolumbii se ziskem 49,7 procenta hlasů. Ukazují to podle agentury Reuters téměř úplné výsledky hlasování. Sedmačtyřicetiletý podnikatel de la Espriella porazil levicového kandidáta Ivána Cepedu, který obdržel 48,7 procenta hlasů a za svým soupeřem zaostal přibližně o 248 tisíc hlasů. Cepeda však prohlásil, že výsledky ještě nejsou konečné a počká na konečné přepočítání hlasů.
00:53Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izraelští vojáci zůstanou na jihu Libanonu, prohlásil Netanjahu

Izraelští vojáci zůstanou v bezpečnostní zóně na jihu Libanonu tak dlouho, jak to bude nutné, aby ochránili obyvatele severního Izraele před útoky proíránského hnutí Hizballáh. Uvedl to v neděli izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle serveru The Times of Israel (ToI). Vůdce Hizballáhu Naim Kásim naopak podle tiskových agentur odmítl jakoukoli izraelskou bezpečnostní zónu v jižním Libanonu.
před 4 hhodinami

Ukrajina zasáhla ropné zařízení na Krymu, oznámil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Kyjev v reakci na ruské útoky na Ukrajince zasáhl na Moskvou okupovaném Krymu a v ruském Krasnodarském kraji ropná, logistická a vojenská zařízení. Ruskem dosazený šéf Krymu Sergej Aksjonov tvrdí, že při ukrajinském útoku na Kerčský poloostrov na Krymu zemřeli čtyři lidé a dalších 28 jich utrpělo zranění.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Vlna veder ovlivňuje dopravu i akce napříč Evropou

Evropa i v neděli čelí rozsáhlé a přetrvávající vlně veder, při níž teploty na mnoha místech stoupají k hranici čtyřiceti stupňů Celsia. Řada zemí kvůli počasí vydala celostátní varování před horkem, vedra ale narušují také dopravu a mají dopady na přírodu, turistická centra a sportovní akce. Meteorologové varují, že současná situace může přejít do dlouhodobějšího období extrémních teplot, napsala agentura Reuters.
před 7 hhodinami

Trump chce obrátit list ve vztazích s Íránem, uvedl Vance

Ve Švýcarsku skončilo jednání USA s Teheránem. Americký prezident Donald Trump chce, abychom ve vztazích s Íránem obrátili list, prohlásil viceprezident JD Vance před začátkem jednání. Vance avizoval, že chtějí dosáhnout pokroku i v otázce íránského jaderného programu. Zástupci Teheránu ale řekli, že se chtějí předně zaměřit na křehké příměří v Libanonu, které je podle nich klíčovým předpokladem pro úspěch navazujících jednání.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Starmer možná v pondělí oznámí plán rezignace, píše BBC

Britský premiér Keir Starmer by mohl již v pondělí oznámit časový plán svého odchodu z čela vlády, uvedl server zpravodajské televize BBC. Zatímco Starmer dosud opakovaně tvrdil, že nehodlá rezignovat ani ustoupit případné vnitrostranické výzvě, nálada se podle vládních zdrojů v posledních dvou dnech výrazně změnila. Odchod Starmera z funkce premiéra by zároveň otevřel cestu k volbě nového předsedy Labouristické strany, který by jej měl následně nahradit i v čele kabinetu.
před 11 hhodinami

Plavba Hormuzským průlivem zůstane bezplatná, tvrdí Trump. Írán chce mýtné

Plavba Hormuzským průlivem klíčovým pro dopravu ropy a plynu ze zemí Perského zálivu zůstane bezplatná i po uplynutí stávající šedesátidenní lhůty. Na své sociální síti Truth Social to v noci na neděli napsal prezident Spojených států Donald Trump. Írán naopak tvrdí, že chce od komerčních lodí vybírat poplatky za služby související s proplutím a že úžina je aktuálně uzavřena.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Načítání...