Izraelští vojáci zůstanou na jihu Libanonu, prohlásil Netanjahu


před 54 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelští vojáci zůstanou v bezpečnostní zóně na jihu Libanonu tak dlouho, jak to bude nutné, aby ochránili obyvatele severního Izraele před útoky proíránského hnutí Hizballáh. Přislíbil to dnes izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle serveru The Times of Israel (ToI). Vůdce Hizballáhu Naim Kásim naopak podle tiskových agentur odmítl jakoukoli izraelskou bezpečnostní zónu v jižním Libanonu.

Izrael a Hizballáh se o víkendu ostřelovaly, o život přišlo několik izraelských vojáků a skoro tři desítky Libanonců. Vedení Izraele nicméně nařídilo armádě „zastavit palbu“, a to údajně pod silným tlakem USA, které se obávaly krachu rozhovorů s Íránem, poznamenal ToI.

Izrael a Libanon se mezitím chystají na další kolo přímých rozhovorů ve Washingtonu, které by se měly konat v úterý. Armáda údajně prosazuje intenzivnější jednání v obavách, že rozhovory mezi USA a Íránem by mohly účinně narušit izraelskou schopnost zasáhnout proti Hizballáhu, dodal server.

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Íránská doktrína je založena na nepřátelství proti Izraeli, přičemž Hizballáh je nejdůležitějším politickým a vojenským partnerem Teheránu v regionu. Íránské vedení chce tohoto spojence chránit za každou cenu, a proto podmiňuje trvalé ukončení války stažením Izraele z jižního Libanonu, poznamenala agentura DPA.

Izrael v neděli oznámil, že od pondělního rána zruší na severu země, u hranic s Libanonem, veškerá omezení shromažďování související s válkou s Hizballáhem, napsala agentura AFP s odvoláním na oznámení armády, vydané po útlumu bojů v jižním Libanonu. Toto oznámení AFP označila za možnou známku zmírnění napětí.

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