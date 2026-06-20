Izrael navzdory příměří zaútočil na jižní Libanon, zemřelo pět lidí


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Nový izraelský útok na jihu Libanonu v sobotu zabil nejméně pět lidí, napsala libanonská státní agentura NNA. Má přitom platit příměří dohodnuté v pátek mezi židovským státem a libanonským teroristickým hnutím Hizballáh.

Izrael letecky a za pomoci dronů zaútočil na jiholibanonské město Arab Sálim. NNA uvedla, že izraelská válečná letadla a drony provedly v noci a ráno sérii úderů v oblasti Nabatíja, zničily obytné budovy a domy. Nad ránem oblast ostřelovalo izraelské dělostřelectvo.

Izrael a Hizballáh se v pátek dohodly na příměří, řekl agentuře Reuters americký úředník. Dohodu agentuře potvrdil vysoce postavený izraelský úředník a dva zdroje z Hizballáhu. Americký úředník uvedl, že příměří mělo začít platit v pátek v 15:00 SELČ.

Izrael a Hizballáh se měly dohodnout na příměří, podle médií ale údery neustaly
Izraelské údery na jihu Libanonu (19. 6. 2026)

Izrael zintenzivnil útoky na jih Libanonu poté, co ve středu Spojené státy a Írán podepsaly memorandum o porozumění, v němž se uvádí, že podpisem této dohody mají skončit vojenské operace na všech frontách, včetně libanonské.

USA spolu s Izraelem zahájily válku proti Íránu 28. února se zdůvodněním, že mu chtějí zabránit ve vývoji jaderné zbraně. Od 8. dubna platí ve válce proti Íránu příměří, o němž ale židovský stát tvrdil, že se nevztahuje na jeho boj s proíránským Hizballáhem v Libanonu.

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