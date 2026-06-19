Izrael a Hizballáh se měly dohodnout na příměří, podle médií ale údery neustaly

Izrael a hnutí Hizballáh se dohodly na příměří od pátečních 16:00 místního času (15:00 SELČ), informovaly agentury s odkazem na nejmenovaného amerického představitele i na představitele Hizballáhu a Izraele. Deník Ha’arec ale poté informoval, že v severním Izraeli u hranic s Libanonem se opět rozezněly sirény varující před útoky. Katarská televize al-Džazíra píše o nejméně dvanácti izraelských úderech na jihu Libanonu od hodiny, kdy mělo příměří začít platit.
„Asi hodinu a deset minut po začátku příměří se objevila informace v systému civilní obrany, že v (...) jedné z pohraničních izraelských vesnic je vyhlášen poplach kvůli infiltraci dronu. Zatím zpráva nebyla rozvedena, jedná se o automatickou výstrahu,“ sdělil zpravodaj ČT David Borek. Podle něj zatím není žádný komentář, zda se jednalo o dron Hizballáhu, nebo falešný poplach.
Informaci o příměří dal agentuře Reuters nejmenovaný americký představitel. Zprávu potvrdily zdroje agentur AFP a AP a také nejmenovaní představitelé Hizballáhu a Izraele.
„Domníváme se, že po přestřelkách z předchozích hodin nyní Izrael a Hizballáh dodržují klid zbraní,“ uvedl podle agentury představitel. Dohodu podle něj zprostředkovaly Spojené státy a Katar s pomocí Íránu, který je pro Hizballáh klíčovým spojencem.
Dva zdroje z šíitského hnutí Hizballáh potvrdily agentuře Reuters, že ozbrojenci hnutí příměří začali dodržovat, jakmile dostali text dohody. Jeden izraelský zdroj řekl tamním médiím, že zastavení bojů začala dodržovat i izraelská armáda, píše server The Times of Israel. Podle izraelského představitele, kterého cituje agentura Reuters, bude Izrael dodržovat příměří, pokud na něj nebude útočit Hizballáh. Izraelští vojáci ale zůstávají na jihu Libanonu.
Izraelské údery
Izrael prováděl od páteční noci intenzivní údery na Libanon. Jeho armáda uvedla, že zasáhla na osmdesát cílů a zabila desítky členů šíitského hnutí Hizballáh, proti kterému v Libanonu bojuje. Současně na jihu Libanonu ztratila čtyři své vojáky poté, co byl zasažen jeden z jejích tanků.
Libanonské úřady dopoledne uvedly, že izraelské údery v zemi od noci na pátek zabily nejméně osmnáct lidí. Vláda v Bejrútu odpoledne v nové bilanci podle Reuters oznámila, že Izrael od půlnoci zabil 47 lidí a dalších 97 zranil. Počty nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, Izrael tvrdí, že útočí na členy a objekty teroristického hnutí Hizballáh.
Podle diplomatických zdrojů vedlo pokračování bojů v Libanonu k odkladu nových jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán trval na zastavení bojů i v Libanonu, zmiňuje to ostatně i memorandum o porozumění, na kterém se dohodl s USA. Jednání obou stran měla začít v pátek ve Švýcarsku.
Izrael a Hizballáh se navzájem obviňují z porušování předchozích dohod o příměří. Hizballáh současně odmítá přítomnost izraelských vojáků na libanonském území a tvrdí, že má právo na vojenský vzdor proti tomu. Izraelští vládní politici opakovaně tvrdí, že jejich armáda zůstane na libanonském území tak dlouho, jak to bude nutné pro zaručení bezpečnosti severního Izraele. Ten Hizballáh dříve ostřeloval.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek uvedlo, že od začátku nového kola bojů izraelské údery zabily v Libanonu 3912 lidí.