Páteční jednání o trvalém ukončení války v Íránu se ruší

Americký viceprezident JD Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo, oznámily tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. Švýcarské ministerstvo zahraničí následně uvedlo, že se americko-íránská jednání v letovisku Bürgenstock v pátek neuskuteční. Odklad budí otázky ohledně toho, co bude dál s prozatimní dohodou s Íránem o ukončení války, poznamenala agentura AP. Izrael zároveň v noci na pátek pokračoval navzdory dohodě v náletech na Libanon.
Tým vedený viceprezidentem byl připraven odletět, ale cestu odkládá, uvedl Bílý dům s odvoláním na obtížnou logistiku jednání. Oznámení následovalo po zprávě televizní stanice blízké libanonskému proíránskému hnutí Hizballáh, že Írán odkládá vyslání své delegace do Švýcarska kvůli pokračující izraelské vojenské operaci v Libanonu, napsala AP.
Vance dříve uvedl, že 60denní lhůta pro dosažení konečné mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem už běží a že by mohl do Švýcarska odcestovat „tento víkend“, ale nemůže to zaručit.
Vance měl odletět do Švýcarska, aby vyjednal trvalé ukončení války s Íránem, ale harmonogram je nyní ohrožen, poznamenala agentura DPA.
Konečná dohoda by měla obsahovat podle znění memoranda například kalendář ukončení mezinárodních sankcí na Írán či mechanismus pro uvolnění íránských prostředků zmrazených v zahraničí. Tématem jednání měl být také osud íránského vysoce obohaceného uranu či íránské infrastruktury na obohacování uranu. Do uzavření konečné dohody se Teherán a Washington dohodly na udržení statu quo – Írán nebude dále vyvíjet svůj jaderný program a Spojené státy nebudou uvalovat nové sankce.
Izraelské nálety v Libanonu
Libanonská státní tisková agentura uvedla, že v noci na pátek si izraelské nálety v Libanonu vyžádaly životy nejméně šestnácti lidí. Izraelská armáda předtím podle agentur oznámila, že na několika místech na jihu Libanonu útočila na ozbrojence Hizballáhu a jejich infrastrukturu. Podle Izraele šlo o reakci na opakované porušování příměří ze strany šíitského militantního hnutí podporovaného Íránem.
Právě pokračující izraelské útoky na Libanon jsou údajně hlavní příčinou, proč íránská delegace neodcestovala na plánované jednání se zástupci USA do Švýcarska.