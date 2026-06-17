Prezidenti USA a Íránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě, elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masúd Pezeškján. Podle agentury Reuters to oznámil mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí. Následně to potvrdil i představitel Bílého domu. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnosti, napsal server Axios. Oficiální podpisová ceremonie ve Švýcarsku, která byla plánovaná na pátek, je nyní nejistá.
Čtrnáctibodová předběžná dohoda, která by měla vést k ukončení války, má zejména zajistit znovuotevření Hormuzského průlivu, klíčové námořní trasy pro vývoz ropy a zkapalněného zemního plynu ze zemí Perského zálivu, a ukončit americkou blokádu íránských přístavů.
Po původně plánovaném pátečním podpisu dohody, kterou zprostředkoval Pákistán, mají po 60 dnů pokračovat jednání o konečné mírové dohodě.