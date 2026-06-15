Evropští lídři vítají dohodu mezi USA a Íránem, vyzývají k otevření Hormuzu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Předseda Evropské rady António Costa uvítal dohodu o ukončení války, jejíž dojednání v noci na pondělí oznámily Spojené státy a Írán. Evropská unie je podle něj pravená přispět ke strategii pro trvalý mír. Dohodu přivítal také generální tajemník OSN António Guterres či francouzský prezident Emmanuel Macron a další evropští politici. Německý kancléř Friedrich Merz dohodu označil za diplomatický průlom.

Costa v příspěvku na sociální síti X napsal, že se těší „na konec této nákladné války a na plné obnovení svobodné plavby v Hormuzském průlivu“.

Vyzdvihl neúnavné diplomatické úsilí všech, kdo dohodu umožnili. „Nyní musejí utichnout zbraně a přetrvávající sporné body je třeba vyřešit mírovými prostředky a v souladu s mezinárodním právem,“ zdůraznil.

Generální tajemník OSN Guterres napsal, že uzavření dohody je „zásadním krokem směrem k mírovému urovnání konfliktu“.

Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové dohoda znamená „potenciální průlom“ a může přinést prostor pro další jednání o íránském jaderném programu a dalších důležitých otázkách. „Jakmile bude uvedena v platnost, měla by také ukončit globální energetickou krizi,“ uvedla Kallasová na X.

Dohodu přivítala také Austrálie, která podle svého premiéra Anthonyho Albaneseho dlouho vyzývala k deeskalaci a ukončení konfliktu, včetně bojů v Libanonu.

„Říkali jsme, že čím déle tato válka potrvá, tím větší bude její dopad. Pro zabránění další eskalace a zajištění bezpečné a trvalé dohody bude nutná zdrženlivost a konstruktivní práce,“ uvedl Albanese podle agentury Reuters.

Trump oznámil, že USA dosáhly dohody s Íránem
Americký prezident Donald Trump

Lídři Británie, Francie, Německa a Itálie ve společném prohlášení uvedli, že „Írán nikdy nesmí získat jadernou zbraň“. Tyto evropské země vzkázaly Teheránu, Spojeným státům a Mezinárodní agentuře pro atomovou energii, že jsou připravené s nimi na tom pracovat. Naléhají také na obnovení provozu v Hormuzském průlivu.

Dohoda by mohla pomoci k zotavení hospodářství, míní Merz

„Spolková vláda vítá, že se Spojené státy a Írán shodly na rámcové dohodě. K tomuto diplomatickému průlomu gratuluje prezidentovi Trumpovi a íránské straně,“ uvedl německý kancléř Friedrich Merz v prohlášení zveřejněném v noci na pondělí. Dohoda podle něj může otevřít cestu k zotavení světového hospodářství a stabilizaci celého Blízkého východu.

Merz zároveň vyzval, aby se dohoda nyní „cílevědomě realizovala“. „Hormuzský průliv musí být trvale a bez omezení otevřen pro svobodnou námořní dopravu,“ uvedl. Dodal, že je třeba s Íránem v příštích týdnech dál jednat a zajistit, že ukončí svůj jaderný program a že to bude možné ověřit. „Nesmí také pokračovat žádné další útoky proti Izraeli a jiným sousedům v regionu,“ dodal německý kancléř.

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