Pákistán oznámil dosažení dohody s Íránem, Trump to potvrdil


14. 6. 2026Aktualizovánopřed 10 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf v neděli oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Všechny podrobnosti zatím nejsou známy. Premiér Šarif uvedl, že oficiální podpis se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Není jasné, jak rychle by se Hormuzský průliv mohl znovu otevřít pro veškerou dopravu, napsala agentura AP. Dosažení dohody s Íránem vzápětí potvrdil americký prezident Donald Trump. Uvedl, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu íránských přístavů.

„Dohoda s Íránskou islámskou republikou byla teď uzavřena. Gratuluji všem! Tímto plně povoluji otevření Hormuzského průlivu, bez poplatků, a současně povoluji okamžité zrušení blokády námořnictva Spojených států. Lodě světa, nastartujte motory. Ať teče ropa!“ napsal Trump na své sociální síti.

Příspěvek zveřejnil jen pár hodin před oslavou svých 80. narozenin v Bílém domě, poznamenala AP.

„Obě strany vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu,“ uvedl Pákistán a dodal, že mediátoři tento týden zprostředkují schůzky, aby „položili základy pro technická jednání“.

Dohoda s USA počítá s ukončením americké blokády Íránu, tvrdí Arakčí
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí (na snímku z prosince 2025)

Írán tvrdí, že dojde k okamžitému a trvalému ukončení války

Íránská státní televize podle agentury Reuters uvedla, že Írán donutil Spojené státy souhlasit s mírovou dohodou. Podle íránská polooficiální agentury Fars má plavbu Hormuzským průlivem regulovat Írán spolu s Ománem.

Podle náměstka šéfa íránské diplomacie bude okamžité a trvalé ukončení války a bojových operací na různých frontách, včetně Libanonu, oznámeno od nedělní noci a také skončí americká námořní blokáda Íránu. Text memoranda bude podle náměstka zveřejněn po oficiálním podepsání, dodal Reuters.

Trump vyzval Izrael k zastavení úderů v Libanonu
Donald Trump

Válku proti Íránu rozpoutaly koncem února USA a Izrael. Teherán odpověděl útoky na sousední státy, americké základny v regionu a posléze také uzavřením klíčového Hormuzského průlivu.

Dohoda se z velké části vrací do stavu, který existoval před válkou, ale s tisíci mrtvých a Íránem, který má nový zdroj vyjednávacího tlaku díky své schopnosti ovlivňovat plavbu Hormuzskou úžinou. Tato vodní cesta je klíčová pro dodávky ropy, zemního plynu a souvisejících produktů, jako jsou hnojiva, a její faktické uzavření otřáslo globální ekonomikou, napsala AP.

Dodala, že pokud jde o cíle, které si USA a Izrael stanovily při rozpoutání války 28. února, má Teherán stále raketový program, podporu ozbrojených skupin v regionu, jako je Hizballáh v Libanonu, a zásoby vysoce obohaceného uranu pro svůj jaderný program. Namísto zabitého nejvyššího vůdce Alího Chameneího je v této pozici nyní jeho syn, ačkoli se od začátku války na veřejnosti neobjevil. Jeho souhlas bude potřebný k tomu, aby Írán dohodu podepsal.

USA znovu zaútočily na Írán, pak Trump zrušil další avizované údery
Snímek zveřejněný bahrajnským ministerstvem vnitra, který podle něj zachycuje následky íránských dronových útoků v zemi (11. června 2026)
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