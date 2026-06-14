Izrael zaútočil na cíle radikálního hnutí Hizballáh na jižním předměstí Bejrútu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na společné prohlášení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Jisraela Kace. Libanonská agentura NNA následně informovala o dvou mrtvých. Jak poznamenává agentura AP, úder přišel v době, kdy se očekává podpis dohody mezi Íránem a Spojenými státy.
Izraelská armáda v prohlášení sdělila, že cílem útoku bylo velitelské středisko Hizballáhu. Uvedla také, že libanonské šíitské hnutí předtím útočilo raketami a drony na sever Izraele.
Podle agentury NNA si izraelská akce vyžádala dva životy a čtyři zraněné. Podle libanonských bezpečnostních zdrojů Izrael nejspíš zaútočil dvěma raketami. Na fotografiích zveřejněných na X je vidět značně poškozená obytná budova.
Hizballáh, který je úzkým spojencem Teheránu, začal znovu útočit raketami a drony na Izrael 2. března v solidaritě s Íránem, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael odsoudila. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl pozemní invazí v jižním Libanonu a rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery napříč celou zemí.
Izraelské útoky na Libanon si od 2. března vyžádaly přes 3600 obětí. Více než 1,2 milionu zdejších obyvatel muselo opustit domovy.