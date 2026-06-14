Bloomberg: Rusko zřejmě pomohlo Íránu obnovit zásoby raket během příměří s USA

Írán s největší pravděpodobností doplnil své raketové zásoby novými ruskými zbraněmi a obnovil významnou část svého raketového arzenálu, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na západní zpravodajské služby. Dojít k tomu mělo během osmitýdenního příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Bloomberg uvádí, že Írán je díky tomu schopný provést odvetný úder prakticky v plné síle, pokud by boje znovu vypukly.
Zpravodajské odhady naznačují, že Teherán má k dispozici zhruba tři čtvrtiny munice, kterou měl před válkou, a tento počet může snadno navýšit. Podle jednoho z odhadů zásoby zahrnují i blíže nespecifikované ruské rakety, které byly pravděpodobně vyrobeny loni.
Americký prezident Donald Trump minulý týden uvedl, že Íránu zůstalo pouze 21 až 22 procent jeho raket. Zpravodajské odhady z března ukazovaly, že Írán měl v době nejintenzivnějších amerických a izraelských leteckých úderů k dispozici asi 60 procent svého předválečného raketového arzenálu.
Od 28. února do 8. dubna, kdy platilo příměří, odpálil Írán v regionu více než 1850 raket a nejméně dvojnásobný počet dronů typu Šáhed. Americké a izraelské odhady tehdy naznačovaly, že během prvního měsíce války zničily asi dvě třetiny íránských odpalovacích zařízení. Americký ministr obrany Pete Hegseth navíc v polovině března uvedl, že útočné schopnosti íránského režimu byly sníženy o 90 procent.
U mnoha íránských balistických raket a odpalovacích zařízení bylo hlášeno, že byly „zasypány“, což znamená, že je zasypaly trosky blokující vstupy do podzemních skladů, kde byly uloženy. Teherán pravděpodobně využil příměří k opětovnému otevření těchto skladů a přesunu zásob.
Trump dříve uvedl, že dohoda s Íránem by mohla být podepsána o víkendu v Evropě. Íránský ministr zahraničí prohlásil, že dohoda „nikdy nebyla blíž“. Ve čtvrtek 11. června navíc Trump oznámil zrušení plánovaných úderů na Írán, které oznámil jen několik hodin předtím. Důvodem bylo údajně schválení posledních bodů dohody mezi oběma stranami.