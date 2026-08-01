SOUHRN: Zásadní události soboty 1. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 1. srpna 2026.
Unijní ministři budou jednat o situaci v Ceutě v úterý
Prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie včetně Česka vyzvali k mimořádnému jednání ministrů vnitra o situaci, která nastala tento týden ve španělském městě na africkém kontinentu Ceuta. Vyplývá to z textu, který v sobotu zveřejnila italská vláda. O jednání ministrů vnitra požádal v jiném dopise unijním špičkám i španělský premiér Pedro Sánchez. Irské předsednictví Radě EU posléze oznámilo, že věc se bude řešit na úterní videokonferenci. Itálie pro Španělsko dočasně uzavřela schengenský prostor, oznámil už v pátek večer italský ministr zahraničí Antonio Tajani.
Ruský útok na Kyjev zabil nejméně devět lidí a třicet dalších zranil
Ruský útok balistickými střelami na Kyjev v noci na sobotu zabil nejméně devět lidí a dalších třicet zranil, oznámily záchranné složky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Moskva vyslala na Kyjev celkem 27 balistických raket, z nichž se však protivzdušné obraně kvůli nedostatku střel do protivzdušných systémů podařilo zneškodnit pouze jednu. Ukrajinci udeřili na ruské vojenské cíle, sankcionovanou nákladní loď či rafinerie.
Požár v řeckém letovisku dosáhl moře, ve Francii pomůžou i ukrajinští hasiči
Jih Evropy během vlny veder a sucha dál sužují požáry. Hasiči dle médií druhým dnem zasahují u Korintského zálivu v řeckém letovisku Porto Germeno. Z oblasti se v noci na sobotu několik lidí evakuovalo za použití lodě. Dál masivně hoří i ve francouzském departementu Gironde. Situaci se tam nicméně podařilo dostat pod kontrolu, po poměrně klidné páteční noci se oheň dál nešířil. Další požár zuří v departementu Var, je stále aktivní a od pátečního odpoledne spálil 1250 hektarů. Ve Francii pomůže poprvé tým ukrajinských hasičů.
O víkendu se částečně ochladí, od pondělí se vrátí vlna veder
Víkend přinese částečné ochlazení, od pondělí pak Česko zasáhne další vlna veder, která potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Na většině území očekávají meteorologové velmi silnou až extrémní zátěž teplem, informoval v sobotní výstraze Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V posledních dnech teploty v celé zemi stoupaly nad 35 stupňů, na řadě míst tak padaly teplotní rekordy.
U ženy je podezření na vysoce nebezpečnou nákazu. Resort: Veřejnosti riziko nehrozí
U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz, informovalo ministerstvo zdravotnictví. Z Fakultní nemocnice Hradec Králové ženu převezla sanitka na specializované pracoviště pražské Fakultní nemocnice Bulovka. „Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení této nákazy velmi nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko,“ sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chattová. Žena aktuálně nemá jiné příznaky než horečku, výsledky testů by měly být k dispozici v neděli.
USA a Izrael chystají tvrdý úder na Írán, uvádí americké zdroje
Spojené státy a Izrael plánují jednu z dosud nejtvrdších bombardovacích kampaní proti Íránu. Cílem má být tamní energetická infrastruktura, jak podle zpravodajského webu CBS News uvedlo několik amerických zdrojů. Informaci také v noci na sobotu potvrdil server CNN s odvoláním na dva americké představitele obeznámené s těmito plány. Údery by se mohly odehrát v průběhu celého víkendu.
Na superdávku přechází od srpna 238 500 příjemců rušených dávek
Celkem 238 500 domácností v Česku, které pobíraly dávky na bydlení, živobytí a děti, přechází od soboty na superdávku. Od srpna tak začínají dostávat přepočítanou částku. Dosavadní čtyři podpory se ruší. Nejméně o 500 korun si od nynějška polepší více než třetina příjemců. Naopak téměř polovině částka minimálně o pětisetkorunu klesne. Těm, kteří se kvůli tomu dostanou do potíží, můžou úřady práce případně vyplatit dávku mimořádné okamžité pomoci, uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
„První Evropané“ byli kanibalové, ale nejedli jen děti, naznačuje výzkum
Nové archeologické objevy ve Španělsku prokázaly, že první zástupci rodu Homo, kteří osídlili Evropu, sice byli kanibalové, ale ne kanibalové, kteří by konzumovali jenom dětské maso.