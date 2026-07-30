SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 30. července


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 30. července 2026.

Na východě Polska dopadla raketa. Zřejmě ruská, uvedl Tusk

Raketa, která dopadla na východě Polska, byla zřejmě ruská, uvedl tamní premiér Donald Tusk. Chce ale mít větší jistotu o jejím typu a o tom, kdo ji vyslal. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha již dříve uvedl, že se jednalo o ruskou raketu Ch-101. Proti střele zasahoval vojenský letoun F-16. Kráter po jejím dopadu našly polské úřady v poli asi 45 kilometrů jižně od východopolského Lublina. Tusk později dodal, že není důvod si myslet, že cílem rakety bylo Polsko.

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Raketa, která dopadla na východě Polska, byla zřejmě ruská, uvedl Tusk
Stíhačky F-16 polské armády, ilustrační snímek


Při rozsáhlém ruském útoku zemřelo v různých částech Ukrajiny nejméně osm lidí

Osm mrtvých si vyžádaly útoky, které v noci na čtvrtek ruská armáda provedla v různých částech Ukrajiny. Na předměstí Kryvého Rihu podle velitele městské vojenské správy Oleksandra Vilkula raketa Iskander-M přímo zasáhla rodinný dům a zabila šest lidí, z toho tři děti. V Kyjevě zemřel jeden člověk, jeden mrtvý je také v Poltavské oblasti. Ve Lvově kvůli ruským útokům utrpělo zranění přes třicet lidí. Ukrajina znovu zasáhla sklady ruského prodejce Wildberries a čtyři ruské tankery.

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Při rozsáhlém ruském útoku zemřelo v různých částech Ukrajiny nejméně osm lidí
Následky ruského útoku na Lvov (30. července 2026)


Dorazily tropické dny, zaprší hlavně v sobotu

Česko má před sebou několik velmi horkých dnů. Meteorologové proto varují před velmi silnou zátěží teplem, která bude podle nich na jihu Moravy extrémní. O víkendu se trochu ochladí, teploty ale stále zůstanou vysoko nad tropickou třicítkou. V sobotu se na většině území vyskytnou přeháňky, vyloučené nejsou ani bouřky. Srážek ale nebude moc, a proto je ve většině Česka zvýšené riziko vzniku požárů.

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Dorazily tropické dny, zaprší hlavně v sobotu
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UEFA vyhlásila bojkot šampionátů, pokud FIFA prodá práva soukromým investorům

Členské státy Evropské fotbalové unie (UEFA) se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla v prohlášení na oficiálním webu, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů včetně Fotbalové asociace ČR (FAČR).

UEFA vyhlásila bojkot šampionátů, pokud FIFA prodá práva soukromým investorům
Znak UEFA


Plaga odmítl Okamurův návrh zrušení devátých tříd

Zrušení devátých tříd základních škol, o němž mluvil předseda sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš (ANO), není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun, kterou by zkrácení docházky podle Okamury přineslo, je nereálná, zdůraznil Plaga. Chce vést diskusi o efektivitě českého školství, kterou ale nelze podle něj řešit tupými škrty.

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Plaga odmítl Okamurův návrh zrušení devátých tříd
Robert Plaga


Řecko hlásí kvůli požárům tři mrtvé, na západě Francie se mohli lidé vrátit domů

Požáry v Řecku si vyžádaly už tři oběti, při zásahu na Krétě zemřeli místní hasiči. Z jednoho z letovisek na ostrově se muselo evakuovat na osm tisíc lidí. Situace se ale dopoledne výrazně zlepšila a evakuovaní se začali do letoviska vracet. Lesy hoří i na řeckém Peloponésu či ostrově Lesbos. Další evakuace čekala také Španělsko. Francouzské úřady naopak povolily 84 tisícům osob evakuovaným kvůli požárům v departementu Gironde, aby se vrátily do svých domovů.

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Řecko hlásí kvůli požárům tři mrtvé, na západě Francie se mohli lidé vrátit domů
Lesní požár poblíž pláže Triopetra na Krétě


Zemřel známý botanik Václav Větvička. Bylo mu 88 let

V noci na čtvrtek zemřel v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku známý botanik Václav Větvička. Informoval o tom Chrudimský deník, kterému to potvrdil ředitel léčebny Václav Volejník. Větvičkovi bylo 88 let.

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Zemřel známý botanik Václav Větvička. Bylo mu 88 let
Václav Větvička

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