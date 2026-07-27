SOUHRN: Zásadní události pondělí 27. července


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 27. července 2026.

Vláda zmenšila plochu pro výstavbu větrných elektráren

Vláda schválila vymezení takzvaných akceleračních zón pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve výrazně menším rozsahu, než předpokládal původní plán připravený minulou vládou. Kabinet omezil rozsah území určeného pro možné zrychlené povolování větrných elektráren na zhruba jedenáct procent původně navržené plochy, oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

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Vláda zmenšila plochu pro výstavbu větrných elektráren
Větrné elektrárny, ilustrační foto


Registrační značky bude možné posílat do výdejních boxů

Kabinet schválil návrh na převody vozidel on-line bez návštěvy úřadů nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a na výdejní místa. Vláda dále schválila, že povinnost zpracovávat nefinanční výkazy se omezí na zhruba sto největších firem z dosavadních dvou tisíc a že ve veřejné sféře můžou začít od srpna potřebným pomáhat peer pracovníci s vlastní zkušeností se zvládáním náročné životní situace. Kabinet naopak odmítl rozšířit zákaz prodeje v maloobchodu i na další svátky.

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Registrační značky bude možné posílat do výdejních boxů
Registr vozidel


Požáry ve Francii se již nešíří, situace ve Španělsku zůstává složitá

Rozsáhlé lesní požáry ve Francii se v noci na pondělí nerozšířily, uvedly místní úřady. Ministerstvo zahraničí přesto varovalo před cestami do zasaženého departementu Gironde. Čechy, kteří se tam nacházejí, vyzvalo k odjezdu. Své domovy v regionu opustilo přes 300 tisíc lidí. Ve Španělsku se očekává návrat prvních evakuovaných osob, ale situace tam podle úřadů zůstává složitá. S požáry se potýkají rovněž Itálie či Skotsko.

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Požáry ve Francii se již nešíří, situace ve Španělsku zůstává složitá
Masivní požár ve Francii způsobilo zhoršující se sucho, vysoké teploty a nedostatek vody po celé zemi (26. 7. 2026)
Svědectví z místa
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Požáry ve Francii


Obětí teroristického útoku v Berlíně je žena z Polska, uvedl primátor

Žena, která zahynula při sobotním teroristickém útoku v Berlíně, pocházela z Polska. Podle agentury DPA to v pondělí uvedl berlínský primátor Kai Wegner. Dříve spolkové státní zastupitelství informovalo o propuštění muže, kterého v souvislosti s atentátem zadržela policie. Podle časopisu Der Spiegel se policisté zpočátku domnívali, že zadržený Íránec byl v autě spolu s Abdulem B., který je hlavním podezřelým z najetí do lidí v parku Tiergarten. To se ale nepotvrdilo.

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Obětí teroristického útoku v Berlíně je žena z Polska, uvedl primátor
Lidé v Berlíně uctívají památku oběti sobotního teroristického útoku při manifestaci za práva komunity LGBT+


Rusové útočili v Záporoží. Ukrajina zasáhla vývozní terminál v Rostovské oblasti

Při ruském bombovém útoku na Záporoží zemřel jeden člověk, informovaly ukrajinské úřady. Prezident Volodymyr Zelenskyj naproti tomu potvrdil, že ukrajinské obranné síly v noci na pondělí zasáhly vývozní terminál v ruské Rostovské oblasti. Gubernátor tohoto regionu Jurij Sljusar tvrdí, že při úderu ve městě Rostov na Donu zemřelo pět lidí a dalších osm bylo zraněno.

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Rusové útočili v Záporoží. Ukrajina zasáhla vývozní terminál v Rostovské oblasti
Následky ruského útoku v Záporoží (27. 7. 2026)


Pracovnice zřejmě poslala 46 milionů z hradecké správy podvodníkům, aniž by s nimi byla spojena

Zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK), která v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun, nebyla podle dosavadního policejního vyšetřování žádným způsobem napojena na pachatele. Kriminalisté nyní pracují s verzí, že byla obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání.

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Pracovnice zřejmě poslala 46 milionů z hradecké správy podvodníkům, aniž by s nimi byla spojena
Ilustrační foto


Hasiči po více než dvou týdnech ukončili zásah u budovy ve Zlíně

Hasiči v pondělí odpoledne ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína, uvedla na facebooku jejich mluvčí Lucie Javoříková. Objekt začal hořet 9. července, hasiči požár zlikvidovali po téměř dvou týdnech minulý týden ve středu.

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Hasiči po více než dvou týdnech ukončili zásah u budovy ve Zlíně
Následky požáru v bývalém areálu Svit ve Zlíně


Vědci našli souvislost mezi nadměrným používáním sociálních sítí a příznaky ADHD

Mnozí teenageři po celém světě tráví každý den dlouhé hodiny na sociálních sítích. Současně přibývá u mladých lidí příznaků ADHD. Vědce zajímalo, jestli mezi tím nemůže být nějaká souvislost.

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