SOUHRN: Zásadní události pátku 14. srpna


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 14. srpna 2026.

Požár u Omiše je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska

Chorvatští hasiči od noci zasahují proti rozsáhlému požáru ohrožujícímu přímořské letovisko Omiš. Zraněno bylo čtyřicet lidí, sedm z nich bojuje v nemocnici o život. V místě požáru nalezla policie tělo. Před ohněm muselo utéct přes dva tisíce lidí. Podle české diplomacie bylo dosud evakuováno přibližně tři sta Čechů. Požár je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska. Před 15:00 přicházely od chorvatských médií zprávy, že se podařilo dostat oheň pod kontrolu. Odpoledne však vypukl nový požár.

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Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let

Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí dětem mladším 15 let, informovala agentura AFP. Opatření podle ní představuje nepřiměřený zásah do svobody projevu. Francouzský parlament zákaz schválil na konci července, začít platit měl od září. Šlo o první zákaz sociálních sítí pro děti v Evropě.

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Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let
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Italská stíhačka sestřelila dron nad Lotyšskem

Stíhačky mise NATO sestřelily v pátek nad ránem dron, který pronikl do lotyšského vzdušného prostoru, oznámily tamní ozbrojené síly. Aliance později zásah potvrdila. Riga kvůli incidentu vyhlásila vzdušný poplach pro několik oblastí na východě země. Finsko ve stejnou dobu omezilo leteckou a námořní dopravu ve východní části Finského zálivu.

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Italská stíhačka sestřelila dron nad Lotyšskem
Stíhačky z mise NATO Baltic Air Policing nad leteckou základnou v Lotyšsku (14. dubna 2026)


Farage se po výhře v doplňovacích volbách vrátí do parlamentu

Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v Clactonu, a vrátí se tak do parlamentu. Uvedla to britská stanice BBC. Politik v červenci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet. V doplňovacích volbách nyní získal více než 22 tisíc hlasů.

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Farage se po výhře v doplňovacích volbách vrátí do parlamentu
Nigel Farage


Evropu sevřela už pátá letošní vlna veder. Opět za ni může tepelná kupole

Na západě a na jihu Evropy pokračuje vlna veder, teploty nad 35 stupňů Celsia ve čtvrtek pocítilo hlavně ve Francii, Itálii, Španělsku a Británii více než 135 milionů lidí. Přibližně u 340 milionů obyvatel Evropy s výjimkou Turecka a Ruska pak ve čtvrtek teploty překonaly třicet stupňů.

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Evropu sevřela už pátá letošní vlna veder. Opět za ni může tepelná kupole
Tepelná kamera sledovala ve čtvrtek budovu Národní Galerie v Londýně. Naměřili tam téměř 46 stupňů na slunci


AI zkusila vyřešit Riemannovu hypotézu. Výsledek naznačuje, jak může brzy vypadat věda

Riemannova hypotéza patří mezi nejsložitější matematické problémy, které věda zná. Už přes 150 let marně čeká na vyřešení. Teď udělala významný pokrok umělá inteligence.

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AI zkusila vyřešit Riemannovu hypotézu. Výsledek naznačuje, jak může brzy vypadat věda
Ilustrační foto
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

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O čem plánujeme informovat v pátek 14. srpna

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
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VideoByla to asi nejhorší situace, jakou jsem kdy v terénu zažila, přiblížila Adéla Paclíková

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