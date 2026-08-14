Pentagon odmítá zprávy o špatných podmínkách na lodi USS Abraham Lincoln


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Jako naprosto zkreslené odmítl americký ministr obrany Pete Hegseth zprávy o podmínkách osazenstva letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Rodiny části posádky přesto apelují na velení námořnictva i politiky, aby situaci urychleně řešili. Vystrašily je zprávy o sebevražedných pokusech mezi námořníky.

Na moři strávili 266 dní jen se dvěma krátkými zastávkami na doplnění zásob, pět tisíc mužů a žen ve službě na USS Abraham Lincoln už teď drží rekord v délce nepřetržité plavby na letadlové lodi. Aktuálně se podílí na blokádě íránských přístavů.

„Je to složité. V únoru se mi narodilo první dítě. Velice rád bych se vrátil domů a dceru viděl,“ říká člen posádky Joe Capstaff.

Loď se měla podle původního plánu vrátit do domovského přístavu v San Diegu v květnu. Operační nasazení ale Pentagon neustále prodlužuje. „Morálka je nízká, protože jsme nebyli v přístavu už sedm měsíců. Já jsem v roce 2026 ještě neopustil loď,“ dodává další člen posádky Randall Stone.

Několik členů posádky USS Abraham Lincoln se pokusilo skočit přes palubu
Pohled na letadlovou loď USS Abraham Lincoln

Příbuzní členů posádky mluví o nedostatku jídla či psychických potížích

Zatímco posádka nebyla k novinářům během jejich krátké návštěvy příliš sdílná, příbuzní části námořníků mluví otevřeněji. Na plavidle mají být potíže s teplou vodou, nefunkčními toaletami, plísní ve sprchách i nedostatkem hygienických potřeb či jídla.

„Mluvila jsem s paní Salomou. Ona má velké starosti. Bojí se, v jakém stavu je její manžel,“ přibližuje Natalie Oliveriová, korespondentka v Pentagonu pro list Military Times.

Rodiny zmiňují vážné psychické potíže mezi posádkou, mělo dojít k vícero pokusům o sebevraždy skokem z paluby.

Velitelství tvrdí, že to není pravda. „Na palubě lodi jsme nezaznamenali nárůst sebevražedných myšlenek ani pokusů si vzít život. Situace každého člena ozbrojených sil je pro nás skutečně důležitá,“ uvedlo podle CNN americké námořnictvo.

„Uvidíme, co se stane.“ Americká letadlová loď míří k Íránu
Společné cvičení letadlové lodi Abraham Lincoln a výsadkové lodi třídy Wasp USS Kearsarge v roce 2019

Od demokratů zní kritika, Pentagon ji odmítá

Zprávy o špatných podmínkách na plavidle pojmenovaném po šestnáctém americkém prezidentovi a prvním za republikánskou stranu nyní využívá opozice ke kritice současné republikánské hlavy státu – Donalda Trumpa.

„Prezident nás zatáhl do války s Íránem bez jasných cílů, bez plánů, bez načasování a teď neví, jak z toho ven. A právě kvůli tomu se operační nasazení oproti očekáváním výrazně prodlužují,“ míní demokratický senátor za stát Arizona Mark Kelly.

Administrativa kritiku odmítá. „Zajišťujeme, aby každá loď, každá posádka i každý kapitán měli vždy vše, co jim můžeme poskytnout. Některá nasazení jsou však delší než jiná,“ tvrdí ministr obrany Hegseth.

Do Arabského moře právě míří letadlová loď George Washington, která plavidlo Abraham Lincoln vystřídá. Vyčerpaná posádka by domů mohla připlout v druhé půlce září.

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