Rusko útočilo na Kyjev a další města, jedna osoba zemřela

Ruské síly v neděli brzy ráno zaútočily na Kyjev balistickými raketami. V několika částech ukrajinské metropole vypukly požáry a nejméně jeden člověk byl zraněn. Napsal to na sociální síti Telegram starosta Kyjeva Vitalij Klyčko. Jedna osoba pak zemřela a šest bylo zraněno při útoku na ukrajinské město Kryvyj Rih, uvedl náčelník tamní vojenské správy průmyslového města Oleksandr Vilkul.
Podle Klyčka způsobily padající trosky požár v nezastavěné části na severu města, kde začalo hořet několik automobilů. Další požár vypukl jižně od centra. Svědci agentury Reuters v Kyjevě hlásili několik explozí.
Ukrajinské letectvo pak na telegramu informovalo, že ruské síly útočily také na další části země, mimo jiné na města Kremenčuk a Kryvyj Rih. Kromě raket použily také klouzavé bomby a drony.
Starosta Moskvy Sergej Sobjanin na státem podporované platformě MAX napsal, že od sobotního večera do nedělních ranních hodin směřovalo k Moskevské oblasti 600 dronů, z toho 201 jich bylo v oblasti zničeno. Při útocích byly údajně zraněny tři osoby.
Tvrzení obou stran nebylo možné bezprostředně nezávisle ověřit.
Rusko v posledních týdnech zesílilo letecké útoky na Kyjev a další ukrajinská města. Ukrajina kvůli nedostatku munice pro protivzdušnou obranu v poslední době tyto útoky jen obtížně odráží, upozornila agentura DPA. Za nejúčinnější obranu proti balistickým raketám, které se kvůli vysoké rychlosti obtížně sestřelují, jsou považovány americké systémy Patriot. Ukrajinská armáda jich má několik, nemá však dostatek protiraket potřebných k jejich účinnému nasazení.