Plán, co s migranty v Ceutě, zatím vláda nepředstavila. Otázkou je také hygiena

Nový nápor migrantů na španělskou exklávu Ceuta se zatím nekoná. Navzdory výzvám se o víkendu o nelegální překročení hranice pokusily asi tři stovky lidí – oproti desítkám tisíc na konci července. Pomohlo i posílení ostrahy na straně Maroka. Obyvatelé města na severu Afriky si ale dál stěžují hlavně na špatné hygienické podmínky.
Byl to test bezpečnosti Ceuty. Dva týdny úřady varovaly před dalším hromadným pokusem o překonání hranice po vzoru 30. července. Místo desítek tisíc nakonec dorazily jen asi tři stovky migrantů. Marocké síly ukázaly, že když chtějí, dokážou jim v cestě zabránit.
„Sobotní nápor několika set migrantů zastavila marocká policie už v horách. Nedostali se ani přes plot na marocké straně. Od Evropské unie je navíc dělila šestimetrová španělská bariéra,“ popsal situaci na místě zahraniční zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.
Jedna starost tím místním aspoň prozatím odpadla. K normálu má ale osmdesátitisícová Ceuta daleko. V provizoriu tu stále zůstává přes pět tisíc migrantů, kteří přišli nelegálně. Španělská vláda zatím nepředstavila plán, co s nimi.
„Prošel jsem spoustu měst pěšky, než jsem dorazil sem do Španělska. Jde mi o mezinárodní ochranu, o azyl,“ řekl migrant z Toga Djibril Hadarou.
Španělská hygiena mírnila obavy obyvatel Ceuty ze šíření svrabu a tuberkulózy. Varování zůstává na prvním ze tří stupňů. „V tuto chvíli platí střední epidemické riziko pro migranty a nízké pro obyvatele Ceuty,“ sdělila španělská ministryně zdravotnictví Monica Garcia.
Ženy mezi příchozími migranty
Migranti se zdržují na okrajích města. Většinou mladí muži – ovšem nejen ti. V táboře, kde natáčel štáb ČT, se stranou ukrývá asi čtyři sta žen a dívek. Mezi nimi sedmnáctiletá Ihsan. I ona 30. července připlavala ze sousedního Maroka, aby si splnila sen.
„Přišla jsem sem, abych zlepšila své životní podmínky a abych, dá-li Bůh, hrála ve Francii fotbal,“ řekla Ihsan.
Stejně to vnímá o rok starší Besma Asilan se dvěma sourozenci. „Říkám vám, plavali jsme o náš život zde,“ prohlásila.
O ženy a dívky se starají místní. Přinesli jim matrace a tábor ve sportovním centru hlídají dnem i nocí z obavy před sexuálním násilím.
„Většina sem přišla 30. července, ale je tu určité procento těch, které sem utekly už dříve,“ uvedl předseda místního občanského spolku v Ceutě Ahmed Enfeddal.
Jejich azylové žádosti, stejně jako žádosti dalších asi čtrnácti set nezletilých posuzují španělští úředníci jednotlivě. Mužům chtějí místní autority právo na žádost o azyl rovnou odepřít.
Stovky migrantů přitom v neděli na pláži ve městě uspořádaly protest. Účastníci naléhali na španělské úřady, aby jim udělily azyl a neposílaly je zpět do Maroka.