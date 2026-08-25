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Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu


před 42 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Silná bouře, která se o víkendu přehnala přes Litvu, připravila tisíce lidí o elektřinu, vodu, teplo i mobilní signál. Jedno z měst vyhlásilo místní stav nouze, zatímco obce začaly v pondělí vyhodnocovat škody a odklízet následky bouře. V některých oblastech za pouhých dvanáct hodin spadl téměř měsíční úhrn srážek.

Podle distribuční společnosti ESO zůstávalo v pondělí pozdě dopoledne bez elektřiny po celé zemi více než 111 tisíc odběratelů, tedy výrazně méně než 268 tisíc v době, kdy byla bouře v sobotu večer nejsilnější.

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Nejvíce zasažené oblasti

Nejhůře dopadlo město Kazlu Ruda ve střední Litvě. Starosta Mantas Varaška uvedl, že tisíce obyvatel byly dva dny bez pitné vody. Úřady proto musely do oblastí odříznutých kvůli neprůjezdným silnicím rozvážet potraviny a vodu.

V pondělí tam zůstávalo bez elektřiny přibližně dva tisíce domácností, tedy asi tři tisíce lidí. Provozovatel distribuční sítě Energijos Skirstymo Operatorius (ESO) varoval, že v některých případech se dodávky nemusí podařit obnovit dříve než mezi 27. a 29. srpnem.

Obec požádala ministerstvo obrany o pomoc armády při odstraňování následků bouře, včetně dopravy potravin, vody a zdravotnického materiálu do odlehlých zemědělských usedlostí.

Starosta Varaška kritizoval rozhodnutí vlády nevyhlásit celostátní stav nouze. Podle něj úředníci ve Vilniusu, kde byly dodávky elektřiny obnoveny během půl dne, nechápou, co znamená být bez proudu dva nebo tři dny. „Je pochopitelné, že takoví lidé ve skutečnosti nechápou, co to znamená,“ řekl.

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Podobně vážnou situaci hlásil také okres Anykščiai, který leží severněji. V pondělí tam bylo stále bez elektřiny téměř deset tisíc odběratelů, nefungovaly ani mobilní sítě a problémy postihly také dodávky teplé vody a čištění odpadních vod.

Starosta Kestutis Tubis uvedl, že okres pravděpodobně vyhlásí vlastní stav nouze. Zároveň kritizoval tempo oprav distribuční společnosti ESO s tím, že podle informací, které obdržel, by úplné obnovení dodávek mohlo trvat až do pátku.

Popsal také chaotickou situaci při shánění pohonných hmot v neděli, kdy místní čerpací stanice nemohly fungovat. „Domnívám se, že je třeba přijmout radikální a rozhodná opatření na celostátní úrovni, zejména v oblasti dodávek a distribuce elektřiny a možná i fungování energetických společností,“ uvedl Tubis.

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Některé oblasti zvládají následky bouře bez pomoci zvenčí

Situace se v jednotlivých oblastech výrazně lišila. V okrese Kaunas ve střední části Litvy, kde leží druhé největší město země, starosta uvedl, že situace je vážná, nikoli však natolik, aby bylo nutné vyhlásit stav nouze. Místní zdroje jsou podle něj dostačující.

Bez elektřiny tam zůstávalo přibližně 8478 odběratelů. Na odstranění 419 jednotlivých poruch pracovalo 27 opravárenských týmů. Dodávky vody, které byly o víkendu přerušeny, se mezitím podařilo obnovit.

V okrese Vilnius na jihovýchodě Litvy se podle úřadů situace zlepšovala. V pondělí ráno tam zůstávalo bez elektřiny přibližně sedm tisíc odběratelů, zatímco v době, kdy byla bouře nejsilnější, jich bylo kolem 26 tisíc.

Samospráva rozvážela vodu obyvatelům, kteří jsou v oblastech bez elektřiny odkázáni na soukromé studny. Správní úřady navíc zůstaly v neděli otevřené až do 19:00, aby si lidé mohli vyzvednout vodu a teplé jídlo a nabít telefony či jiná zařízení.

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Následky bouřek v Litvě

Představitelé okresu Panevežys na severu Litvy uvedli, že v pondělí ráno nebyla situace kritická. O případném vyhlášení stavu nouze však chtěli rozhodnout až po dokončení vyhodnocování škod.

Starosta Antanas Pocius kritizoval nedostatečné varování před intenzitou bouře. „Mluvilo se o větru a určitých nárazech, ale šlo o vážnou hrozbu v celostátním měřítku. Je tedy zřejmé, že se mělo postupovat jinak,“ uvedl.

V okrese Utena na severovýchodě Litvy zůstávaly hlavním problémem výpadky elektřiny, které v některých oblastech vyřadily také dodávky vody. Tamní úřady však uvedly, že očekávají, že situaci zvládnou bez pomoci zvenčí. Okres Alytus nehlásil žádné vážné škody na budovách ani infrastruktuře, bez elektřiny však zůstávalo více než osm set domácností.

V jihozápadním okrese Šakiai výpadky proudu vyřadily z provozu některé úpravny vody. Samospráva proto musela zajistit generátory a do obnovení provozu rozvážet obyvatelům balenou pitnou vodu.

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Měsíční úhrn srážek za půl dne

Bouře přinesla do některých částí země mimořádně vydatné srážky. Podle litevské hydrometeorologické služby spadlo v některých oblastech během pouhých dvanácti hodin téměř tolik srážek jako obvykle za celý měsíc. Ve městě Šilute poblíž pobřeží Baltského moře napršelo 82,5 milimetru, což odpovídá 93 procentům tamního obvyklého úhrnu za celý srpen.

Na mysu Vente a v letovisku Nida dosahovaly v sobotu nárazy větru rychlosti 33 metrů za sekundu, tedy přibližně 120 kilometrů za hodinu, což na Beaufortově stupnici odpovídá síle orkánu. Na řadě dalších míst byly zaznamenány nárazy přesahující 20 metrů za sekundu.

Článek od BNS, LRT.lt (LRT_EN), poprvé byl publikován 24. srpna 2026 13:54 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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