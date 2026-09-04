Farageovi spolupracovníci domlouvali, jak obejdou volební zákon, ukázala reportáž


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Dva vysoce postavení představitelé britské Reform UK předsedy Nigela Farage odstoupili z funkcí, uvedla v pátek pravicová protiimigrační strana. Důvodem je reportáž stanice Channel 4 News, v níž mluvili o obcházení volebního zákona a financování průzkumů veřejného mínění ze zahraničí, napsal web BBC a další média. Jedné ze zaznamenaných schůzek o finančním daru se účastnil i sám Farage. Strana v pátek zahájila svůj výroční kongres.

Farageův blízký spolupracovník Dan Jukes a vedoucí politického oddělení strany James Orr čelí podle webu Sky News nařčení, že se domluvili s americkou firmou na financování tří průzkumů veřejného mínění za 32 500 liber (přes 915 tisíc korun). Podle deníku Financial Times byl údajný americký dárce ochoten financovat průzkumy zadané stranou a převádět jí peníze prostřednictvím syna žijícího v Británii.

Strana oznámila, že oba muži odstoupili z funkcí do doby, než budou známy výsledky interního vyšetřování.„Reform UK považuje za důležité, aby vyšetřování mohlo probíhat nezávisle a bez předsudků. Dokud probíhá, nebudeme se k němu dále vyjadřovat,“ uvedl mluvčí strany.

Farage „dárcům“ děkoval

Televizní stanice Channel 4 ve čtvrtek večer odvysílala skryté záběry z oběda v Clactonu v Essexu, kde se reportér vydával za syna žijícího v Británii a další herec za jeho údajného amerického otce. Naproti nim seděli Farage s Jukesem, který navrhuje způsob, jak obejít volební zákon a zajistit pro stranu zahraniční dar ve výši 500 tisíc liber (14 milionů korun). K němu ale podle deníku Financial Times nikdy nedošlo.

Farage se slovy „všechno je v pořádku“ reaguje na syna-reportéra, který mu sdělil, že o věci už nějakou dobu jedná jak s Jukesem, tak s Orrem. „Já budu registrovaným dárcem. Ale pak mi táta pošle peníze, a jakmile to bude hotové a všechny ty rozhovory proběhnou, peníze budou k dispozici,“ říká reportér. „Děkuji. No, vám oběma. Děkuji,“ reaguje Farage.

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Nigel Farage

Volební zákon stanoví, že aby byl někdo přípustným dárcem britské politické strany, musí být v Británii registrovaným voličem nebo firmou. V tomto případě by byl syn-reportér přípustným dárcem, ale jeho otec, od kterého by dar ve skutečnosti pocházel, nikoliv.

Návrhy na financování průzkumu

Orr také v dřívější části reportáže, ještě před Jukesovým návrhem na půlmilionový dar, reportérovi v přestrojení navrhuje, že by americký „otec“ mohl zaplatit průzkum veřejného mínění na podporu kampaně Reform UK za 18 tisíc liber. Provádějící agentura by pak podle Orra mohla fakturu zaslat britskému „synovi“.

Reform UK si letos podle stanice nechala provést tři průzkumy veřejného mínění za 32 500 liber, aniž by veřejnost věděla, kdo je zadal ani kdo je financoval. Nezveřejnění takového financování by bylo protiprávní, stejně jako přijetí tohoto druhu zahraničního financování.

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Nigel Farage

Natáčení provedla skupina Verbatim Investigations, kterou založili novináři z organizace Centre for Climate Reporting. Stanice k tomu uvedla, že materiál ověřila a rozhodla se jej odvysílat. Labouristé a liberální demokraté kvůli němu ohlásili stranu metropolitní policii, která ve čtvrtek sdělila, že incident i veškeré poskytnuté informace posoudí. Reform UK jakékoli pochybení popřela a tvrdí, že se stala terčem podvodu, za kterým stojí „aktivisté v oblasti změny klimatu financovaní ze zahraničí“.

„Co říkám je, že strana neudělala vůbec nic špatného. Nepřijali jsme žádné nelegální peníze. Podle mého názoru a názoru strany v tuto chvíli v souvislosti s průzkumy veřejného mínění není o žádné nezákonnosti řeč. Strana neporušila žádné zákony,“ řekl podle Sky News Farage pro stanici LBC. Zároveň v souvislosti s Jukesem a Orrem poznamenal, že byli odvoláni dva zprostředkovatelé.

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