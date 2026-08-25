Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdání se ruského občanství je od srpna několikanásobně dražší. Podle estonského ministra vnitra Igora Tara je zatím příliš brzy hodnotit, zda zvýšení poplatku na 2376 eur (zhruba 57 300 korun) povede také k poklesu počtu žadatelů.
Bývalý ruský občan Andrej Malaškin zahájil proces získání estonského občanství v roce 2022. Celé řízení podle něj trvalo téměř tři a půl roku a skončilo teprve loni. „Když začala ruská válka proti Ukrajině, začal jsem si uvědomovat, že pro mě už ruské občanství není výhodné,“ uvedl Malaškin. Nejvíce času podle něj zabralo vzdání se ruského občanství.
„Vzpomínám si, že jsem na termín na ruském konzulátu čekal asi čtyři měsíce. Když jsem tam potom přišel, některým dokladům už vypršela platnost, takže jsem se musel znovu zařadit do pořadníku a čekat další zhruba tři měsíce,“ popsal Malaškin.
Vzdání se ruského občanství ho tehdy stálo něco přes 300 eur (přibližně 7200 korun). Od letošního srpna stojí stejný úkon v Estonsku 2376 eur (zhruba 57 300 korun).
„Slyšel jsem o tom, ale nevěřil jsem, že je to pravda. Lidé přece nemohou za jeden dokument platit tolik peněz,“ míní Malaškin.
Ministr: Estonsko nemůže výši ruských správních poplatků ovlivnit
Estonský ministr vnitra Taro uvedl, že zvýšení poplatku souvisí se složitou situací v Rusku. „Domnívám se, že Rusko nemá dostatek peněz na provoz svých zahraničních zastoupení. Zároveň se pravděpodobně zvýšil počet lidí, kteří se chtějí vzdát ruského občanství, a úřady nemají dostatek pracovníků, aby žádosti řádně vyřizovaly. Podle Všeobecné deklarace lidských práv nesmí nikdo přijímat opatření, která lidem brání vzdát se občanství. Z hlediska této obecné zásady Rusko v současnosti deklaraci do určité míry porušuje,“ sdělil Taro.
Podle ministra je zatím příliš brzy hodnotit, zda vysoký poplatek povede ke snížení počtu žadatelů. „Estonsko bohužel nemůže výši ruských správních poplatků nijak ovlivnit. Jde nepochybně o vysokou částku, ale pokud se někdo skutečně potřebuje svého občanství vzdát, myslím, že potřebné peníze dokáže sehnat,“ sdělil.
Zájem ruských občanů o získání estonského občanství zůstává v posledních letech vysoký. Estonský policejní a pohraniční úřad loni obdržel celkem 465 žádostí, od začátku letošního roku do konce července jich bylo podáno 217.
Článek napsala Marie-Hélène Saaverová, poprvé byl publikován 22. srpna 2026 07:56 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.