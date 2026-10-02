Evropské řeky zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než třicet let, uvádí Copernicus


2. 10. 2026Aktualizovánopřed 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Řeky po celé Evropě letos v létě zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než 30 let, uvedla služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letošní léto se podle ní v Evropě vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy, přičemž na konci sezony rekordních 52 procent kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži.

„Přetrvávající a mimořádná vedra v celé Evropě vedla k tomu, že toto léto bylo na kontinentu třetím nejteplejším v historii měření a u západní Evropy nejteplejším v historii měření,“ uvádí Copernicus. Letní podmínky nastaly v některých částech kontinentu neobvykle brzy – první velká vlna veder zasáhla velké části západní Evropy koncem května a mimořádně teplé podmínky přetrvávaly po celé léto.

Západní Evropa podle unijní služby zaznamenala nejteplejší léto v historii měření s průměrnou teplotou 21,7 stupně Celsia, což je o 2,5 stupně Celsia více, než činil průměr v období let 1991 až 2020. Překonala tak předchozí rekord z roku 2003. Mimořádná byla podle služby také vytrvalost a geografický rozsah horka, neboť v letošním roce zaznamenala 17 dní, kdy alespoň 60 procent území západní Evropy zaznamenalo teploty nad 30 stupňů Celsia. Pro srovnání: v loňském roce zaznamenala takových dní sedm.

Voda kvůli suchu může zdražit
Voda z kohoutku, ilustrační foto

Rozšířená byla v Evropě také takzvaná tepelná zátěž, což je ukazatel toho, jak různá teplotní prostředí působí na lidský organismus a vystavují lidi závažným zdravotním rizikům, uvedl Copernicus s tím, že 52 procent území kontinentu do konce sezony čelilo „alespoň velmi silným podmínkám“, což odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo více.

Kvůli dlouhodobému a závažnému suchu Copernicus eviduje „nejzávažnější nízké letní průtoky řek“ od roku 1992, tedy od začátku vedení záznamů. „V červenci a srpnu došlo současně k rekordně nízkým nebo téměř rekordně nízkým průtokům na mnoha významných evropských tocích, včetně Rýna, Dunaje, Pádu, Loiry, Rhôny a Seiny,“ uvádí služba.

Široký dopad

Připomněla, že nízké hladiny řek vážně narušily chod mnoha odvětví, včetně nákladní dopravy. „To mělo dopad na dodavatelské řetězce, a zároveň to způsobilo rostoucí tlak na zavlažování, chlazení jaderných reaktorů, výrobu elektřiny ve vodních elektrárnách a dostupnost sladké vody,“ sdělila služba. „Zdůraznila se tak úzká souvislost mezi změnou klimatu a souvisejícími geopolitickými výzvami, jako je energetická bezpečnost,“ dodala. Evropská moře byla podle služby po celé léto mimořádně teplá.

Klimatická změna způsobuje prudký nárůst teplot mořské hladiny u Evropy
Ilustrační foto

Přetrvávající sucho a opakované vlny veder přispěly také k mimořádně aktivní sezoně lesních požárů. Podle Evropského systému informací o lesních požárech (EFIS) byla do 2. září spálená plocha v celé EU téměř dvojnásobná oproti průměru pro toto roční období za období 2006 až 2025, sdělil Copernicus. Obzvláště rozsáhlé požáry sužovaly Španělsko a Francii.

„Evropa zažila v roce 2026 léto, v němž se sbíhaly klimatické extrémy. V rozsáhlých částech kontinentu se současně vyskytovaly rekordní tepelná zátěž, rozsáhlé suché podmínky, mimořádně nízké průtoky řek a neobvykle teplé moře,“ uvedla vedoucí klimatické sekce služby Copernicus Samantha Burgessová. Důsledky podle ní daleko přesáhly pouhé teplotní rekordy a ovlivnily dostupnost vody, energetické systémy, dopravu, ekosystémy i lidské zdraví.

Srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, uvedl Copernicus
Sucho v Maďarsku, ilustrační foto

Výběr redakce

Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě. BBC píše o nové fázi útoků na metropoli

Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě. BBC píše o nové fázi útoků na metropoli

05:14Aktualizovánopřed 28 mminutami
Evropské řeky zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než třicet let, uvádí Copernicus

Evropské řeky zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než třicet let, uvádí Copernicus

04:40Aktualizovánopřed 33 mminutami
Demokratičtí socialisté uspěli v primárkách, ještě se ale musí dostat do Kongresu

Demokratičtí socialisté uspěli v primárkách, ještě se ale musí dostat do Kongresu

před 1 hhodinou
Kandidáti ve volbách v Praze debatovali o bydlení

Kandidáti ve volbách v Praze debatovali o bydlení

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Žena v Tennessee přežila popravu smrtící injekcí. Je v kritickém stavu

Žena v Tennessee přežila popravu smrtící injekcí. Je v kritickém stavu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Dostal jsem útočníka do chvatu a svázal ho sluchátky, popsal incident pasažér letu Flydubai

Dostal jsem útočníka do chvatu a svázal ho sluchátky, popsal incident pasažér letu Flydubai

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
USA požadují uvolnění evropských rezerv nafty, Německu a Francii hrozí embargem

USA požadují uvolnění evropských rezerv nafty, Německu a Francii hrozí embargem

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Resort obrany zrušil zakázku na obrněná vozidla, tendr vyhlásí znovu

Resort obrany zrušil zakázku na obrněná vozidla, tendr vyhlásí znovu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Devět společností působících v oblasti on-line her – včetně tvůrců titulů Candy Crush, Minecraft a Clash of Clans – vyšetřují evropské úřady na ochranu spotřebitelů včetně toho irského (CCPC) kvůli možnému porušení zákonů na ochranu spotřebitelů.
Právě teď

Rusko znovu udeřilo na důležitý most v Kyjevě. BBC píše o nové fázi útoků na metropoli

Ruská armáda znovu zaútočila na Jižní most v Kyjevě, přes který vede důležitý silniční tah i trasa metra. V pátek časně ráno to oznámil starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko. Uvedl, že na místo jedou záchranáři, další podrobnosti nezveřejnil. Na jiném místě při ruském náletu zemřel jeden člověk, informovala kyjevská městská vojenská správa.
05:14Aktualizovánopřed 28 mminutami

Světové oceány vloni pohltily 23 zettajoulů tepla. Dopady jsou vidět všude

Světové oceány vloni pohltily rekordní množství tepla. Podle nové evropské studie odpovídá přibližně čtyřicetinásobku celosvětové spotřeby energie lidstvem za celý rok.
před 30 mminutami

Evropské řeky zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než třicet let, uvádí Copernicus

Řeky po celé Evropě letos v létě zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než 30 let, uvedla služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letošní léto se podle ní v Evropě vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy, přičemž na konci sezony rekordních 52 procent kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži.
04:40Aktualizovánopřed 33 mminutami

Demokratičtí socialisté uspěli v primárkách, ještě se ale musí dostat do Kongresu

Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA) a s nimi spojení kandidáti překvapili svými výsledky během demokratických primárek, kde dokázali získat nominace ve významných obvodech. Stále se ovšem musí prosadit v podzimních volbách do Kongresu. Během volebního procesu se mezi nimi a umírněnými demokraty ukázaly dělicí linie v otázkách zdravotní péče a podpory Izraele. Podle amerikanisty Jiřího Pondělíčka se však v současnosti obě skupiny navzájem potřebují.
před 1 hhodinou

Studentské protesty ve Francii provází násilnosti

Při studentských blokádách a protestech ve Francii, které přerostly v násilnosti, bylo ve čtvrtek poškozeno několik středních škol, byla narušena veřejná doprava a napadeno několik lidí. Protestní akce se odehrávaly na devíti stech místech ve všech francouzských departementech, napsala agentura AFP. Policie zadržela 1949 lidí, zraněno bylo 305 policistů a četníků, uvedl večer ministr vnitra Laurent Nuñez. Politici z nepokojů, které někde podněcovali výtržníci, viní radikálně levicové sdružení Nepodrobená Francie (LFI), napsala média.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Žena v Tennessee přežila popravu smrtící injekcí. Je v kritickém stavu

Christa Pikeová, která přežila pokus o popravu smrtící injekcí, je v kritickém stavu, uvedli její právní zástupci. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná. Ženě byly do žil aplikovány dvě dávky pentobarbitalu, avšak nezemřela. Agentura DPA píše, že obhájci Pikeové žádají guvernéra státu Tennessee Billa Leea, aby jí trest smrti za vraždu spáchanou v roce 1995 zrušil a zmírnil ho na doživotní odnětí svobody. Guvernér Lee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy, napsala AP.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Dostal jsem útočníka do chvatu a svázal ho sluchátky, popsal incident pasažér letu Flydubai

Izraelský prezident Jicchak Herzog chce udělit jedno z nejvyšších civilních vyznamenání pěti izraelským cestujícím, kteří pomohli zneškodnit útočníka v letu společnosti Flydubai na trase z Dubaje do Tel Avivu, píše agentura AFP. Indický pilot Smit Maččchar, kterého druhý pilot napadl v kokpitu letadla, utrpěl vážná zranění a nyní se léčí v Saúdské Arábii. V Izraeli i v Indii je oslavován jako hrdina, jelikož dle výpovědi cestujících při souboji otevřel dveře kokpitu, čímž umožnil záchranu stroje.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Právě teď
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

před 19 hhodinami
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

včera v 08:00
Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

Spojené království nabízí členským státům vojenské koalice JEF „jaderný deštník“

30. 9. 2026
Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

Estonští herci varují před změnami GDPR, podle nich nahrávají AI

29. 9. 2026
Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

Moldavské vesnice se vylidňují. Naděje na obrat se upínají k evropské integraci

29. 9. 2026
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni

25. 9. 2026
Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

Polsko zaznamenává nejrychlejší globální růst počtu superbohatých lidí, ukazuje report

25. 9. 2026
Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

Ukrajina a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti dronů

24. 9. 2026
Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

Polovina Španělů by nevěděla, co dělat při lesním požáru, ukázal průzkum

24. 9. 2026
Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

Zajatí Afričané popisují, jak je Rusko naverbovalo

23. 9. 2026
„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

„Všechno je zdarma, ale všechno něco stojí“. Francie řeší financování návštěvy papeže

23. 9. 2026
Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

Hrstka velkých zemědělských společností postupně ovládla světovou produkci potravin

22. 9. 2026
Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

Ukrajinci představili nový stíhací dron „Zorelit v5“

22. 9. 2026
Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

Zbrojení: Švýcarsko chce spojenectví s Evropskou unií

21. 9. 2026
Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

Rozpočet na rok 2027: růst, zadlužení, schodek, nezaměstnanost… Jaká je ekonomická situace ve Francii?

21. 9. 2026
Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

Za megakoncerty stojí touha po zážitcích a velký byznys

18. 9. 2026
Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

Papež ve Francii vynechá státní večeři i vyznamenání, s Macronem se ale setká

18. 9. 2026
Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

Absence ve škole mezi znevýhodněnými žáky v Irsku narůstá, ukázala studie

17. 9. 2026
Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

Švýcarsko mezi USA a Čínou. Dokáže si v závodě o AI zachovat neutralitu?

17. 9. 2026
AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

AI na druhé straně školních lavic aneb jak ji učitelé využívají při výuce

16. 9. 2026
Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

Gruzie kvůli ústupu kavkazských ledovců rozšiřuje monitoring rizik

16. 9. 2026
Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

Litva zvažuje postupné ukončení výuky v ruštině na školách pro menšiny

15. 9. 2026
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

14. 9. 2026