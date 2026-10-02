Írán čeká trest, pokud stojí za incidentem letu Flydubai, řekl Trump


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Pokud byl Írán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Flydubai, které se jeden z pilotů zřejmě snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest. Ve čtvrtek to podle agentury AP řekl americký prezident Donald Trump.

Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Cestující útočícího pilota přemohli a pomohli stabilizovat letadlo, které prudce klesalo. Letoun přistál v Saúdské Arábii. Na jeho palubě bylo přes 180 lidí, většina cestujících byli Izraelci.

Novináři se ve čtvrtek Trumpa ptali, zda dostal nějaké informace o možné spojitosti mezi pilotem a Teheránem. Šéf Bílého domu řekl, že „na tom právě pracujeme“. Dodal, že na základě toho, co se k němu doneslo, by řekl, že tomu tak bylo.

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AP píše, že dále nerozvedl, proč si myslí, že Írán se na tomto incidentu podílel. „Byli by velmi tvrdě potrestáni, to se nebojte,“ řekl Trump na otázku, zda by Spojené státy přistoupily k odvetě, pokud by se ukázalo, že za útokem stál Teherán.

Snahy o ukončení války

Trump nové výhrůžky Íránu adresoval v situaci, kdy diplomatické snahy o ukončení války Spojených států proti Íránu uvázly v mrtvém bodě. Íránští představitelé ve středu od USA obdrželi oficiální odpověď na svůj poslední návrh týkající se ukončení konfliktu. Její obsah není znám.

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Pohled na lodě v Hormuzském průlivu z přístavu Bandar Abbás

Minulý týden byly po více než sedmi měsících války a přerušených diplomatických jednáních v rámci Valného shromáždění OSN v New Yorku obnoveny nepřímé rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem. Jejich výsledek však zůstává velmi nejistý.

Írán předal svůj návrh Spojeným státům v pondělí prostřednictvím katarské diplomacie. Teherán za odblokování provozu v Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní trasou pro přepravu ropy a plynu, a zahájení jednání o svém jaderném programu požaduje zastavení bojů, odvolání americké blokády íránských přístavů, odblokování íránského majetku zmrazeného kvůli americkým sankcím v řádu miliard dolarů (desítek miliard korun) a také zrušení sankcí na íránskou ropu.

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