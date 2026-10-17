Ve Francii se bude demonstrovat proti zdražování, úřady se připravují na střety

Ve Francii se během soboty očekávají desítky až stovky demonstrací proti zdražování, kterých by se podle posledních údajů mohlo zúčastnit na 200 tisíc lidí. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez v pátek řekl, že v Paříži a dalších velkých městech čeká střety, které podle jeho tvrzení chystá ultralevice. Podle agentury AFP by se během demonstrací mohly propojit skupiny, které jsou nespokojené se současnou situací, včetně studentů, kteří již týdny protestují proti špatným podmínkám ve školství.
Podle webu televizního kanálu France 24 je napříč zemí naplánováno více než tisíc akcí, demonstrací či blokád. Nuñez dal v pátek najevo, že úřady nebudou tolerovat blokády větších silničních tahů, střety či ničení věcí. „Vyzývám ke klidu a respektu,“ vzkázal z Bruselu francouzský prezident Emmanuel Macron lidem, kteří se v sobotu chystají do ulic.
Ministr v rozhovoru pro stanici France 2 uvedl, že policisté mohou v případě „mimořádně závažného násilí ve městech“ použít omračující granáty. Jejich použití během studentských protestů pozastavil poté, co jeden z granátů vystřelených policií utrhl ruku patnáctiletému chlapci.
Demonstrace pořádá a podporuje řada aktérů včetně krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI), levicově orientovaných odborů, zemědělských organizací či místních skupin. K podpoře protestu vyzvaly i studentské organizace. Francouzská média v souvislosti s ním připomínají demonstrace hnutí žlutých vest, které také vzniklo v reakci na nárůst cen pohonných hmot.
Stanice France 24 rovněž připomněla, že během protestu hnutí žlutých vest v letech 2018 a 2019 bylo zraněno 2500 demonstrantů a 1800 policistů. Způsoby, jakými policie protesty potlačovala, tehdy vyvolaly širokou kritiku, včetně té ze strany Organizace spojených národů. Policisté čelí kritice za své postupy i letos. Dosud bylo zahájeno vyšetřování 36 stížností na násilí policie vůči demonstrantům.
Policejní prefektura zakázala demonstrace na řadě míst v Paříži, například u prezidentského paláce či na třídě Champs-Élysées. Demonstrace v hlavním městě, kam by mohlo přijít na čtyřicet tisíc lidí, má podle posledních informací začít ve 14:00.
Francie zažila v posledních týdnech demonstrace středoškolských studentů, kteří kritizují špatné podmínky panující ve školách. V zemi je situace napjatá i kvůli růstu inflace, za který může také zdražení pohonných hmot v důsledku války Spojených států amerických proti Íránu.
Vláda také připravuje rozpočet na příští rok a chtěla by dosáhnout snížení deficitu. K tomu ji tlačí mimo jiné nárůst výnosů francouzských státních dluhopisů v posledních týdnech. Pokles deficitu se však zřejmě neobejde bez škrtů některých výdajů či zvýšení daní.