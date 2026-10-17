V Perském zálivu čelil útoku nejméně jeden tanker


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

K napadení nejméně jednoho tankeru došlo v pátek v Perském zálivu severovýchodně od pobřeží Saúdské Arábie. Incident se stal stovky kilometrů od Hormuzského průlivu, který dosud blokuje Írán v reakci na americko-izraelské údery na svém území. S odvoláním na britskou firmu pro bezpečnost námořní dopravy UKMTO o tom v sobotu informovaly tiskové agentury. Členům posádky se nic nestalo. Íránské revoluční gardy mezitím oznámily, že jiný velký tanker v oblasti Hormuzu najel na minu a hoří.

UKMTO vydala dvě hlášení. V prvním uvedla, že tanker plující 68 námořních mil (126 kilometrů) severovýchodně od saúdskoarabského přístavu Džubajl zasáhl neznámý projektil. Posádka byla podle zprávy evakuována, ekologické dopady hlášeny nejsou.

Ve druhém hlášení napsala, že kapitán tankeru nacházejícího se 78 námořních mil (asi 144 kilometrů) od Džubajlu nahlásil palbu z raketometu z člunu, která poškodila záď na levoboku. Posádka je podle něj v pořádku, rozsah škod ani dopad na životní prostředí nejsou známy. Nebylo však bezprostředně jasné, zda se obě hlášení týkají téhož incidentu, zdůraznila agentura Reuters.

Jiná agentura pro námořní bezpečnost Vanguard označila jedno z plavidel za tanker ST3 plující pod vlajkou Marshallových ostrovů. Náraz projektilu podle ní způsobil výpadek proudu a požár ve strojovně, posádku pak převzala kontejnerová loď plující nedaleko pod vlajkou Spojených arabských emirátů.

Projektily zasáhly v Hormuzském průlivu nejméně dva tankery za 24 hodin
Plavidla v Hormuzském průlivu při pohledu z ománského Musandamu (2. října 2026)

Tvrzení IRGC o najetí tankeru na minu

Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že velký tanker převážející přes dva miliony barelů ropy v Hormuzském průlivu najel na minu, což vedlo k výbuchu a prudkému požáru. Loď se podle jejich tvrzení pokusila neoprávněně proplout průlivem za podpory americké armády a s vypnutými lokalizačními systémy.

Tento týden se v oblasti Hormuzského průlivu během jediného dne potopily dvě nákladní lodě. Ve středu šla ke dnu kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou, kterou v úterý zasáhl projektil. Později se potopilo i plavidlo Cape Dao zasažené už před třemi týdny u ománských břehů.

U Hormuzského průlivu se za 24 hodin potopily dvě nákladní lodě
Lodě v Hormuzském průlivu (12. října 2026)

Od začátku války se přitom v regionu předtím potopilo jediné takové plavidlo. Na plavidla v úžině klíčové pro přepravu ropy a zemního plynu začal Írán útočit jen několik dní poté, co Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Teheránu.

Washington v odvetě uplatňuje námořní blokádu íránských přístavů a zároveň se snaží bezpečně eskortovat tankery proplouvající úžinou. Írán ovšem v posledních dnech vystupňoval útoky i na tankery a nákladní lodě, které plují jižní trasou podél ománského pobřeží. Velitel námořnictva revolučních gard tento týden varoval, že každá loď s vypnutou navigací bude považována za nepřátelskou a bude čelit možné odvetě.

Výběr redakce

Lidé hlasují v druhém kole senátních voleb

Minutu po minutěLidé hlasují v druhém kole senátních voleb

08:00Aktualizovánopřed 59 mminutami
Trump pozastavil nový balík protiruských sankcí

Trump pozastavil nový balík protiruských sankcí

05:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Osm států USA žaluje OpenAI. ChatGPT podle nich škodí dětem a klame dospělé

Osm států USA žaluje OpenAI. ChatGPT podle nich škodí dětem a klame dospělé

před 14 hhodinami
Von der Leyenová kritizovala nový návrh rozpočtu EU pro malou flexibilitu

Von der Leyenová kritizovala nový návrh rozpočtu EU pro malou flexibilitu

před 14 hhodinami
Skončil první den druhého kola senátních voleb

Skončil první den druhého kola senátních voleb

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Fungování Starshieldu na Ukrajině se zlepšilo, ale nebylo plně obnoveno, řekl Zelenskyj

Fungování Starshieldu na Ukrajině se zlepšilo, ale nebylo plně obnoveno, řekl Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
ČEZ podal v Lucembursku žaloby proti blokaci tamních firem kvůli Diag Human

ČEZ podal v Lucembursku žaloby proti blokaci tamních firem kvůli Diag Human

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
O pracovníky z Filipín je v Česku zájem. Nynější náborové kvóty firmám nestačí

O pracovníky z Filipín je v Česku zájem. Nynější náborové kvóty firmám nestačí

včera v 06:00

Aktuálně z rubriky Svět

V Perském zálivu čelil útoku nejméně jeden tanker

K napadení nejméně jednoho tankeru došlo v pátek v Perském zálivu severovýchodně od pobřeží Saúdské Arábie. Incident se stal stovky kilometrů od Hormuzského průlivu, který dosud blokuje Írán v reakci na americko-izraelské údery na svém území. S odvoláním na britskou firmu pro bezpečnost námořní dopravy UKMTO o tom v sobotu informovaly tiskové agentury. Členům posádky se nic nestalo. Íránské revoluční gardy mezitím oznámily, že jiný velký tanker v oblasti Hormuzu najel na minu a hoří.
před 53 mminutami

Izraelci Palestincům narušují klíčovou sklizeň oliv

Sklizeň oliv ve středomoří je právě na vrcholu. Na palestinských územích sady tohoto ovoce živí celé rozvětvené rodiny, protože jsou jediným zdrojem příjmů. Letošní sezonu ale zásadně v Gaze i na Západním břehu ovlivňují síly z Izraele – ať už armáda, nebo skupiny radikálních osadníků. Posíleni podporou vlády izraelského premiéra Benjamina Netanjahua jsou osadníci letos agresivnější. V pátek, stejně jako už několikrát v posledních týdnech skončilo několik lidí po jejich řádění v nemocnici.
před 1 hhodinou

Trump pozastavil nový balík protiruských sankcí

Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým pozastavuje uplatňování nového rozsáhlého balíku sankcí namířených proti ruské ekonomice. Kongresu sdělil, že je to v „národním zájmu Spojených států“, píše agentura AP. Nové sankce pozastavil jen krátce předtím, než měly vejít v platnost. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X napsal, že americký výpadek v sankcích jen povzbuzuje Putina k dalším útokům. Rozhodnutí kritizují i někteří američtí politici.
05:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ruský útok na Cherson zabil řidiče záchranky a zranil 19 lidí včetně dítěte

V Chersonu ruský útok zabil čtyřiašedesátiletého řidiče záchranné služby, uvedl ráno náčelník městské vojenské správy Jaroslav Šaňko. Dále informoval o zranění rodiny s malým dítětem. Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 332 drony a neupřesněným počtem střel, protivzdušná obrana zneškodnila 289 bezpilotních letounů a čtyři střely s plochou dráhou letu, uvedlo ukrajinské letectvo. Na 22 blíže neupřesněných lokacích eviduje zásahy. Ruské ministerstvo obrany píše o sestřelení 610 ukrajinských dronů.
08:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoEvropa je rozdělená, říká k emisním povolenkám Nerudová. Pokorná Jermanová mluví o rozcestí

Evropské instituce mají hledat řešení, jak omezit prudké výkyvy emisních povolenek, prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). Systém vyvolává mezi unijními státy silný nesoulad. I proto Česko s dalšími členy V4 tlačilo na zdržení nástupu ETS 2. Několik zemí nakonec prosadilo přezkoumání ze strany Evropské komise. Evropa je rozdělená, míní europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), na země, které v dekarbonizaci běží rychleji (...) a na země (...), které podle ní mají s dekarbonizací problém. Europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) souhlasila s tím, že „Evropa je na rozcestí“. Za „výbušnější“ téma považuje víceletý finanční rámec. Ten by měl začít platit od roku 2028, vyjednávání podle ní nebude jednoduché. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 2 hhodinami

Ve Francii se bude demonstrovat proti zdražování, úřady se připravují na střety

Ve Francii se během soboty očekávají desítky až stovky demonstrací proti zdražování, kterých by se podle posledních údajů mohlo zúčastnit na 200 tisíc lidí. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez v pátek řekl, že v Paříži a dalších velkých městech čeká střety, které podle jeho tvrzení chystá ultralevice. Podle agentury AFP by se během demonstrací mohly propojit skupiny, které jsou nespokojené se současnou situací, včetně studentů, kteří již týdny protestují proti špatným podmínkám ve školství.
před 2 hhodinami

Trumpova nová mluvčí Zachariaová po týdnu končí

Americký prezident Donald Trump naznačil, že jeho nová mluvčí Katie Zachariaová po týdnu ve funkci brzy skončí. Konečné rozhodnutí šéf Bílého domu oznámí později, píše AP. Šéf tiskového odboru Bílého domu Steven Cheung později potvrdil, že Zachariaová se přesune do nové funkce, která bude rovněž oznámena později, napsal deník The New York Times.
před 10 hhodinami

Osm států USA žaluje OpenAI. ChatGPT podle nich škodí dětem a klame dospělé

Osm amerických států tento týden podalo žaloby na technologickou společnost OpenAI s tím, že její populární chatbot ChatGPT porušil státní zákony o ochraně spotřebitelů. Toho se podle nich dopustil tím, že způsobuje újmu dětem a klame dospělé, informovala agentura AP. V žalobách se mimo jiné uvádí, že ChatGPT poskytuje nebezpečné lékařské rady, podněcuje paranoii a navádí lidi k sebevraždě. Zmiňují i nabádání k ublížení jiným osobám, či dokonce jejich zabití.
před 14 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

před 20 hhodinami
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

před 20 hhodinami
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026
Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

Počet lidí žijících v extrémní chudobě ve Francii vzrostl za sedm let o 37 procent

5. 10. 2026
Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

Francouzská prezidentská kampaň na sítích začala dříve a intenzivněji než v roce 2022

3. 10. 2026
Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

Saské Heidenau zakázalo další pamětní kameny obětem nacismu. Podpořily to AfD a CDU

2. 10. 2026
Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

Více společností čelí vyšetřování kvůli nákupům v on-line hrách

2. 10. 2026
Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

Španělské úřady prověří možné špatné zacházení s migranty v Ceutě

1. 10. 2026
Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

Vydavatel: AI nejprve nahradí překladatele a ilustrátory

1. 10. 2026