V Perském zálivu čelil útoku nejméně jeden tanker

K napadení nejméně jednoho tankeru došlo v pátek v Perském zálivu severovýchodně od pobřeží Saúdské Arábie. Incident se stal stovky kilometrů od Hormuzského průlivu, který dosud blokuje Írán v reakci na americko-izraelské údery na svém území. S odvoláním na britskou firmu pro bezpečnost námořní dopravy UKMTO o tom v sobotu informovaly tiskové agentury. Členům posádky se nic nestalo. Íránské revoluční gardy mezitím oznámily, že jiný velký tanker v oblasti Hormuzu najel na minu a hoří.
UKMTO vydala dvě hlášení. V prvním uvedla, že tanker plující 68 námořních mil (126 kilometrů) severovýchodně od saúdskoarabského přístavu Džubajl zasáhl neznámý projektil. Posádka byla podle zprávy evakuována, ekologické dopady hlášeny nejsou.
Ve druhém hlášení napsala, že kapitán tankeru nacházejícího se 78 námořních mil (asi 144 kilometrů) od Džubajlu nahlásil palbu z raketometu z člunu, která poškodila záď na levoboku. Posádka je podle něj v pořádku, rozsah škod ani dopad na životní prostředí nejsou známy. Nebylo však bezprostředně jasné, zda se obě hlášení týkají téhož incidentu, zdůraznila agentura Reuters.
Jiná agentura pro námořní bezpečnost Vanguard označila jedno z plavidel za tanker ST3 plující pod vlajkou Marshallových ostrovů. Náraz projektilu podle ní způsobil výpadek proudu a požár ve strojovně, posádku pak převzala kontejnerová loď plující nedaleko pod vlajkou Spojených arabských emirátů.
Tvrzení IRGC o najetí tankeru na minu
Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že velký tanker převážející přes dva miliony barelů ropy v Hormuzském průlivu najel na minu, což vedlo k výbuchu a prudkému požáru. Loď se podle jejich tvrzení pokusila neoprávněně proplout průlivem za podpory americké armády a s vypnutými lokalizačními systémy.
Tento týden se v oblasti Hormuzského průlivu během jediného dne potopily dvě nákladní lodě. Ve středu šla ke dnu kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou, kterou v úterý zasáhl projektil. Později se potopilo i plavidlo Cape Dao zasažené už před třemi týdny u ománských břehů.
Od začátku války se přitom v regionu předtím potopilo jediné takové plavidlo. Na plavidla v úžině klíčové pro přepravu ropy a zemního plynu začal Írán útočit jen několik dní poté, co Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Teheránu.
Washington v odvetě uplatňuje námořní blokádu íránských přístavů a zároveň se snaží bezpečně eskortovat tankery proplouvající úžinou. Írán ovšem v posledních dnech vystupňoval útoky i na tankery a nákladní lodě, které plují jižní trasou podél ománského pobřeží. Velitel námořnictva revolučních gard tento týden varoval, že každá loď s vypnutou navigací bude považována za nepřátelskou a bude čelit možné odvetě.