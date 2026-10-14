U Hormuzského průlivu se po zásahu projektilem potopila kontejnerová loď

Poblíž Hormuzského průlivu se ve středu po zásahu projektilem potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou a další nákladní loď byla poškozena, informovala agentura Reuters s odvoláním na zdroje z oblasti námořní bezpečnosti. Na plavidla v úžině klíčové pro přepravu ropy útočí Írán od chvíle, kdy Spojené státy americké a Izrael v únoru zahájily údery proti Teheránu.
Plavidlo bylo zasaženo v úterý a ve středu se potopilo. Šlo o loď GFS Pride s kapacitou necelých tří tisíc standardních kontejnerů šestimetrové délky, kterou provozuje společnost GFS Ship Management FZE sídlící ve Spojených arabských emirátech. Majitel se k incidentu zatím nevyjádřil, podotkl Reuters.
Všech jednadvacet členů posádky bylo úspěšně evakuováno bez zranění, citovala agentura Singapurský úřad pro moře a přístavy (MPA). Další loď, GFS Giselle, utrpěla zásah ve středu, ale podařilo se ji dopravit do bezpečného kotviště, doplnil úřad. Členové posádky z tohoto plavidla jsou rovněž bez zranění.
Podle údajů Mezinárodní námořní organizace (IMO) bylo od začátku bojů potvrzeno poškození 106 lodí, přičemž až do středy se jako jediná v březnu potopila kontejnerová loď Safeen Prestige plující pod maltskou vlajkou.
Podle Reuters se v současnosti potápí i nákladní loď Cape Dao zasažená před třemi týdny u ománských břehů. Plavidlo pod vlajkou Antiguy a Barbudy se nepodařilo zachránit, sdělila podle agentury britská organizace Vanguard analyzující námořní rizika.
Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán koncem února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy na světových trzích.
Írán se nyní snaží pokračovat v tlaku na Spojené státy dalšími útoky, které mají udržovat vysoké ceny ropy a komplikovat pozici prezidenta Donalda Trumpa před listopadovými kongresovými volbami, napsal Reuters s odvoláním na dva nejmenované íránské činitele.