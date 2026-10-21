Poslance čeká první čtení rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard

Poslance čeká ve středu úvodní kolo debaty nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. V prvním čtení budou schvalovat základní parametry rozpočtu, tedy jeho příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Navrhovaný schodek 386 miliard korun je proti tomu letošnímu schválenému o 76 miliard vyšší. Vláda ho z větší části pokryje zvýšením státního dluhu. Opozice bude chtít vrátit rozpočet vládě k přepracování. Koalice má ale dostatek hlasů, aby ho prosadila.
Navrhované příjmy se mají proti letošku zvýšit o 80,8 miliardy na 2,199 bilionu korun. Výdaje mají vzrůst o 156,8 miliardy na 2,585 bilionu korun. Vláda označuje za priority investice, podporu zdraví nejen prostřednictvím výdajů do zdravotnictví, ale i do sportu, a férové odměňování.
Ministryně financí a místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová v úterý k rozpočtu řekla, že nebude zastírat, že není se schodkem spokojena. Odmítá ale jít cestou rozpočtových triků a podvodů. Podoba rozpočtu je podle ní jednoznačně dobrou zprávou pro všechny, kterým není lhostejné například zdravotnictví nebo investice do dopravní infrastruktury.
Opoziční strany návrh podrobily tradiční kritice. Návrh rozpočtu je podle opozičních stran sestavený jako pro krizový rok, i když není krize. Vadí jim hlavně navržený schodek. Nyní předpokládaný schodek na příští rok by byl druhý nejvyšší po deficitu z covidového roku 2021. Tehdy činil 419,7 miliardy korun.