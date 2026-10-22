Obyvatelé západního Středomoří se potýkají s následky tlakové níže Adam. Ta nejprve zpustošila východní pobřeží Španělska, kde zemřelo nejméně pět lidí. Voda stoupala takovou rychlostí, že v mnoha případech měli lidé co dělat, aby si zachránili život. Obzvlášť těžce dopadla bouře na oblast Valencie. Ve městě Pego napadlo za 36 hodin rekordních 630 milimetrů vody. „Přišlo mi, jako by tu byly tři nebo čtyři bouře najednou. Všude silně foukalo a ani na chvíli nepřestalo,“ sdělil jeden z obyvatelů zaplaveného města. Jen sto kilometrů severně od povodňové oblasti přitom ještě před třemi měsíci zuřily rozsáhlé požáry. Tlaková níže Adam se nyní přesunula nad jižní Francii a Korsiku, kde si řeky udělaly ze silnic dočasná koryta. I v této zemi si vyžádala nejméně jednu oběť.
Video„Tři nebo čtyři bouře najednou.“ Na západní Středomoří udeřila tlaková níže Adam
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