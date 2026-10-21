Vlády odstavovaly weby kvůli bezpečnostním chybám, vývojáři vydali opravu

Vlády v Evropě i dalších částech světa ve středu vypínaly své webové stránky kvůli nově odhaleným bezpečnostním chybám v programovacím jazyku PHP. Informuje o tom agentura Reuters. Je k dispozici aktualizace PHP, která chyby eliminuje. Vývojáři PHP vyzvali uživatele k její okamžité instalaci.
Vývojáři jazyka PHP o bezpečnostních nedostatcích informovali v úterý. Následně se objevily zprávy, že hackeři se už snaží tyto chyby využít k útokům na webové stránky. K preventivnímu odstavení internetových stránek proto přikročily například vládní úřady v Nizozemsku, Francii a Finsku, píše Reuters.
Francouzské ministerstvo ve středu uvedlo, že při čekání na bezpečnostní aktualizaci z preventivních důvodů dočasně odstavilo weby úřadů státní správy ve francouzských departementech. Finský státní poskytovatel informačních technologií Valtori ohlásil preventivní odstavení veřejných internetových služeb tamní vlády.
Některé systémy vypnula například také organizace Wikimedia Foundation, která kromě jiného provozuje encyklopedii Wikipedie.
Vývojáři vydali opravu PHP
Programovací jazyk PHP využívá velká část internetu – od jednoduchých blogů přes velké zpravodajské portály až po rozsáhlé internetové obchody, upozorňuje agentura DPA. „PHP je všude,“ uvedla společnost Huntress působící v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Společnost Wiz, která se zabývá kyberbezpečností a patří firmě Alphabet, oznámila, že ke zjištění chyb v programovacím jazyce PHP použila umělou inteligenci. Podle Reuters společnost uvedla, že se jedná o „nejzávažnější zranitelnosti, které kdy umělá inteligence odhalila“.
Agentura Reuters ve středu také informovala o tom, že byla vydána aktualizace PHP, která odstraňuje dvě kritická slabá místa v tomto programovacím jazyce. Zjištěné chyby umožňují neoprávněné spuštění kódu na dálku.