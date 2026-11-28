Po odchodu amerických vojáků čelí Irák řadě výzev. Blízkovýchodní stát obtížně balancuje mezi USA a Íránem a snaží se zabránit větší nestabilitě. Vládní síly už obsadily kontrolní stanoviště v oblasti ovládané přední proíránskou milicí Kata'ib Hizballáh. Bagdád také nařídil převzít kontrolu nad hraničními přechody Kurdistánu a tamními ropnými poli. V Irbílu demonstrovaly tisíce lidí, kteří se obávají ztráty autonomie. Situaci komplikuje nejednoznačná irácká ústava i rozkol v místní kurdské vládě. Regionu může hrozit i rozpad.
Irácký premiér Alí Zajdí nařídil v úterý federálním orgánům, aby převzaly kontrolu nad hraničními přechody v Kurdistánu po incidentu s pašováním ropy, ze kterého vláda obviňuje milici Kata'ib Hizballáh. Všechny neoficiální přechody mají být uzavřeny.
Zajdí zároveň svěřil iráckému ministerstvu správu ropných polí v oblastech pod kurdskou bezpečnostní kontrolou v provinciích Kirkúk, Ninive, Dijála a Saláhaddín. Premiér také odvolal velitele operací a policejního šéfa Kirkúku a šéfa Komise pro pohraniční přístavy.
Rozhodnutí Bagdádu ohledně zajištění hranic následně odsouhlasil irácký federální nejvyšší soud, podle něhož úřady mohou dohlížet na orgány působící na všech přechodech, včetně těch v Kurdistánu. Podle státní televize soud dále uvedl, že Bagdád musí v oblasti celní správy spolupracovat s regionálními a provinčními vládami.
Kurdové mluví o „promyšleném kroku“ k centralizaci
Kurdské úřady obviňují Bagdád z porušování ústavních práv a pokusu o návrat k centralizovanému režimu. Regionální vláda krok Bagdádu označila za „vojenskou rétoriku a výhrůžky“ k provedení „předem promyšleného, dlouhodobého plánu namířeného proti ústavní struktuře Kurdistánu“, zdůraznila, že spolupracuje s federálními úřady v boji proti korupci, a vyzvala k ukončení pašování ropy v celé zemi.
Zatímco Bagdád se odvolává na federální pravomoc nad národním bohatstvím a hranicemi podle článků 110 a 112 ústavy, Kurdové se odvolávají na sdílenou celní správu a regionální autonomii podle článku 114. „Paradoxně mají pravdu obě strany,“ řekl stanici al-Džazíra Tallha Abdulrazák, nezávislý konzultant v oblasti mezinárodní bezpečnosti a obrany působící ve Spojeném království.
„Od svého přijetí v roce 2005 obsahuje irácká ústava protichůdná a nejednoznačná ustanovení o ropě a správě hranic, což z ní činí opakující se recept na politický chaos,“ poznamenal expert.
V hlavním městě poloautonomního severoiráckého kurdského regionu se ve čtvrtek protestovalo. „My, lid Kurdistánu, zcela odmítáme rozhodnutí vlády. Je protiústavní a protizákonné,“ uvedl jeden z demonstrantů Aad Mohammed.
„V Irbílu vyšly do ulic tisíce lidí podporovaných mladistvými a studentskými skupinami. Další protesty se konaly na severu Kurdistánu u hranic s Tureckem ve městě Zacho,“ sdělila Joanna Majidová, spolupracovnice ČT v Halabdži v iráckém Kurdistánu.
Nejasné rozdělení pravomocí
Čtyřicetimilionový národ Kurdů žije na území pěti států Blízkého východu. Dekády se snaží – politickým jednáním i ozbrojeným bojem – o vlastní stát. Nejúspěšnější jsou Kurdové právě na severu Iráku, kde získali semiautonomii a vládnou si od roku 1991 de facto sami. Ústava z roku 2005 kurdský region i jeho vládu uznala.
Federální nejvyšší soud ale v nejnovějším verdiktu uvedl, že pravomoc kurdské regionální vlády se vztahuje pouze na území, které spravovala k 19. březnu 2003 – tedy den před invazí vedenou Spojenými státy, jež svrhla Saddáma Husajna.
Kurdští pešmergové přitom po roce 2003 vstoupili do mnoha sporných oblastí. Podle informací stanice al-Džazíra se ropná naleziště uvedená v nařízení z tohoto týdne v praxi nacházejí mimo poloautonomní kurdský region, ale stále pod kontrolou jeho bezpečnostních sil.
Osud sporných území – pásu země, kde žijí Kurdové, Arabové, Jezídové, Asyřané, Turkmeni a další komunity, táhnoucího se od syrských hranic až po íránské – měl vyřešit článek 140 ústavy z roku 2005. Ten požadoval zvrácení politiky ze Saddámovy éry, v jejímž rámci byli z oblasti vyháněni Kurdové a na jejich místo přiváděni Arabové.
Článek rovněž počítal s tím, že se do konce roku 2007 uskuteční sčítání lidu a referendum o tom, zda se tyto oblasti připojí ke Kurdistánu. Ani jedno se však nekonalo, poznamenal server Arab News.
Jednotky pešmergů převzaly kontrolu nad Kirkúkem bohatým na ropu v roce 2014, kdy se irácká armáda zhroutila před ofenzivou teroristů z Islámského státu. Irácké síly je odtud vytlačily v říjnu 2017, několik týdnů poté, co kurdský region uspořádal referendum o nezávislosti, které Bagdád označil za protiústavní.
Spory o ropné zisky
Od vypuknutí války a svržení režimu diktátora Saddáma Husajna v roce 2003 jsou vztahy Irbílu a Bagdádu často poznamenány neshodami a nedůvěrou. Rozepře se týkají hlavně kontroly nad těžbou a prodejem „černého zlata“ i rozdělováním peněz.
Federální vláda je přesvědčena, že na kurdském území dochází ke krádežím ropy a jejímu pašování do Íránu. Státní kasa tak přichází o příjmy z těžby. Země je přitom závislá na ziscích z ropy z přibližně devadesáti procent svého rozpočtu.
V roce 2014 Bagdád pozastavil transfery z federálního rozpočtu do kurdského regionu kvůli sporu o vývoz suroviny. Neshody ohledně příjmů z ropy a rozpočtových alokací od té doby opakovaně zpožďují výplaty mezd veřejným zaměstnancům v regionu.
V roce 2022 irácký federální nejvyšší soud prohlásil kurdský zákon o ropě a plynu za protiústavní. Následující rok byl vývoz suroviny přes Turecko pozastaven poté, co mezinárodní arbitrážní rozhodnutí shledalo, že Ankara porušila dohodu o ropovodu s Irákem tím, že povolila nezávislý vývoz kurdské ropy. Export byl obnoven až loni na základě dohody, která prodej zařadila pod dohled federální vlády, připomíná web Arab News.
Obavy z vojenského střetu
Bagdád nyní rozhodl, že je nutné obsadit hraniční přechody pod záminkou pašování. „V Iráku už nebude místo pro krádeže a pašování. Řekli mi, že se pletu a nemám dost sil na střet s těmito lidmi. Jestli máme málo vojáků, tak přivedu vlastní lidi,“ pohrozil irácký premiér.
Federální vláda i vedení autonomní oblasti už vyslaly své síly k ropným polím u Kirkúku. Podle informací Arab News irácké vládní jednotky zamířily také do dalších provincií, přičemž jejich úkolem je zablokování nezpevněných cest používaných k pašování „černého zlata“.
Mezi Kurdy rostou obavy z vojenské konfrontace. „Irák se podle místních nachází v největší politické krizi za poslední roky. Obyvatelé iráckého Kurdistánu, kde se právě nacházím, se obávají, že pokud nedojde k brzkému rozuzlení rozepře mezi Bagdádem a Irbílem, může dojít i na ozbrojený konflikt,“ uvedla Majidová.
Situaci komplikuje také politický chaos v kurdském regionu. Začátkem listopadu opustila místní vládu vedenou Kurdskou demokratickou stranou Vlastenecká unie Kurdistánu, jež ji označila za „selhání“ a pohrozila vytvořením paralelního kabinetu.
Od regionálních voleb v říjnu 2024 nebyla sestavena žádná nová vláda a zákonnost té současné je zpochybňována u federálního nejvyššího soudu, píše Arab News.
Obě hlavní kurdské strany, které spolu ještě v 90. letech bojovaly, vydaly tento týden společné prohlášení, v němž označily rozhodnutí Bagdádu za „neočekávaná a hluboce překvapivá“ a varovaly, že podkopávání moci kurdského politického subjektu je „hranicí“.
Abdulrazák ale označil projev solidarity za „obranný reflex“ poháněný zájmy každé strany. Hrozba z Bagdádu pro jednu stranu je podle něj hrozbou pro obě a obě riskují ztrátu lukrativních pozic a peněz získaných v posledních dvou dekádách. „Jedná se o pragmatickou jednotu, která se rychle rozpadne, jakmile bezprostřední hrozba pomine,“ míní odborník.
Irák, který se stále vzpamatovává z desítek let konfliktů, mezitím čelí tlaku ze dvou stran: z Teheránu, jenž udržuje vazby na mocné irácké ozbrojené skupiny, a ze Spojených států, které se snaží tyto milice dostat pod kontrolu. Milice se v zemi těší polooficiálnímu statusu, což je podle kritiků povzbuzuje k beztrestnému jednání.
Zajdí, jenž se ujal úřadu začátkem tohoto roku s podporou amerického prezidenta Donalda Trumpa, se nyní snaží prosadit svou moc na několika frontách najednou. Rozpustit milice slíbil do konce příštího června.
Vpád do bašty vlivné proíránské milice
Nejmocnější proíránskou skupinou v zemi zůstává Kata'ib Hizballáh. Milice nemá jasně definované vedení a disponuje tisíci ostřílenými bojovníky. Vlivná skupina tvoří několik praporů v iráckých Lidových mobilizačních silách (PMF), seskupení ozbrojených frakcí původně zřízených k boji proti Islámskému státu v roce 2014, které bylo následně uznáno jako oficiální bezpečnostní síla.
Bojovníci dostávají státní platy a členové Kata'ib Hizballáh, včetně některých označených USA za teroristy, zastávají v PMF vysoké pozice, píše web al-Monitor.
Irácké vládní síly před týdnem vpadly na území ovládané touto milicí. „Společné irácké síly začaly pronikat do oblasti Džurf al-Sachar, aby se tam znovu rozmístily,“ uvedla státní média. Skupina se zpočátku vzpírala, ale nakonec souhlasila s tím, že vojáky do města pustí.
Džurf al-Sachar, kde jsou již více než deset let rozmístěny jednotky Katáib Hizballáhu, je rozsáhlé izolované území vzdálené asi šedesát kilometrů od Bagdádu, které se proměnilo v militarizovanou zónu, v níž se mohou podle agentury AFP nacházet základny, sklady zbraní i dílny na výrobu raket a dronů. Izraelský server Jerusalem Post uvedl, že milice z oblasti vyhánějí sunnitské arabské obyvatelstvo a údajně v oblasti provozovaly tajnou věznici.
Napětí mezi ozbrojenou skupinou a vládou eskalovalo poté, co dal Zajdí skupině ultimátum, aby do minulého týdne stáhla ze své bašty Džurf al-Sachar, kde podle nového vyšetřování pašovala ropu prostřednictvím nelegálních rafinerií. Milice to popřela.
Premiér zdůraznil, že vládní síly „nevedou válku“. „Všichni, kdo se zde nacházejí, jsou vaši bratři, synové tohoto národa, a jejich krev je naší krví,“ pronesl k vojenským složkám. Trval však na tom, že jeho rozhodnutí omezit držení zbraní na státní kontrolu je konečné.
Nasazení vládních složek v této oblasti v guvernorátu Bábil zřejmě vyvolal tlak Spojených států a spojenců v Perském zálivu, napsala stanice al-Džazíra. Podle nedávno uzavřené dohody se očekává plné stažení milice do jednoho měsíce.
Podle analytiků je tlak na odzbrojení milice promyšlenou strategií, podotýká al-Džazíra. Cílem je omezit finanční zdroje ozbrojených frakcí, které se odmítají začlenit do iráckého státního aparátu.
Premiér se také rychle snaží získat kontrolu nad oblastí kvůli obavám, že by se boje mezi Washingtonem a Teheránem mohly brzy zintenzivnit, řekl listu The New York Times úředník informovaný o jednáních. Zajdí chtěl omezit schopnost skupiny zapojit se do případné plnohodnotné války, sdělil činitel.
Abdulrazák si myslí, že akce v Kurdistánu a v Džurf al-Sachar jsou ve skutečnosti propojené, přičemž eskalaci označil „z velké části za promyšlený domácí manévr“. V oblasti Džurf al-Sachar podle něj premiér čelí značným výzvám, jako jsou obnova města, návrat sunnitských obyvatel vysídlených před dvanácti lety a úplné vyhnání proíránské milice.
Tyto kroky podle experta znamenají riziko vyvolání vnitřního střetu mezi šíity. „Kontrolovaný spor s regionální vládou Kurdistánu znamená pro Bagdád mnohem nižší politické náklady než ozbrojená konfrontace mezi šíitskými frakcemi,“ podotkl Abdulrazák.
Zajdí podle něj musí také ukázat svým šíitským koaličním partnerům a ozbrojeným frakcím, že „je rozhodný vůči všem, nejen že selektivně cílí na některé šíitské milice. Naznačil, že tvrdý postoj vůči Kurdům mohl být dokonce výslovným požadavkem těchto frakcí během patové situace ve městě Džurf al-Sachar.
Tichý souhlas USA i Íránu
Pokud jde o postoj Washingtonu, USA schvalují Zajdího snahy o upevnění státní moci a zkrocení proíránských milic. „Kurdové by v tomto sporu neměli očekávat americkou podporu; spíše bude Irbíl čelit tichému tlaku USA, aby vyhověl požadavkům Bagdádu,“ míní Abdulrazák.
Poslední americké jednotky opustily Irbíl letos v září, čímž dokončily úplné stažení USA z Iráku. Region během letošní války čelil stovkám íránských raketových a bezpilotních útoků. Rázné kroky Bagdádu přicházejí v době, kdy se ústřední vláda snaží uzavřít nové energetické dohody s Tureckem a zvažuje výstavbu plynovodů přes region, které by obešly Hormuzský průliv.
S tlakem na Kurdy v Iráku je podle Abdulrazáka zjevně spokojen i Teherán, jemuž se nelíbí působení íránských kurdských opozičních skupin v regionu a provedl dronové útoky na jejich tábory. Kurdský expert Fabrice Balanche se rovněž domnívá, že rozhodnutí prospívá islámské republice vzhledem k jejímu podezření, že USA a Izrael zneužívají region jako základnu pro útoky na ni.
„Irácké odhodlání rozbít kurdskou vládu tím, že ji zbaví jejích ekonomických zdrojů, je třeba vnímat v kontextu konfliktu mezi USA a Íránem,“ citoval Balanche server The Middle East Eye. „Teherán se obává, že irácký Kurdistán by mohl sloužit jako zázemí pro povstání v íránském Kurdistánu,“ dodal.
Kalkul Ankary je pak pragmatičtější, poznamenal Abdulrazák s tím, že se opírá o obchod, energetiku a bezpečnost hranic. Turecko podle něj nemá příliš velký zájem na ozbrojené krizi u své jižní hranice, která by mohla vyvolat další vlnu uprchlíků, a zjevné intervenci se pravděpodobně vyhne. Místo toho bude v tichosti upřednostňovat takové uspořádání, které udrží stabilní obchodní vztahy a omezí pašování.
Národní dialog
Ve snaze zmírnit krizi souhlasila čtyři nejvyšší ústavní vedení Iráku – prezidentský úřad, vláda, parlament a soudnictví – s návrhem předsedy Nejvyšší soudní rady Fáika Zajdána uspořádat 1. prosince národní dialog.
Podle Abdulrazáka jde ale spíše o „příležitost, jak si zachovat tvář, než o trvalé řešení“. Dodal, že dialog by mohl vést k dočasnému kompromisu, například ke společnému dohledovému mechanismu, který by kontroloval oficiální hraniční přechody a zároveň uzavřel ty neoficiální.
„Z dlouhodobého hlediska však základní napětí zůstane ve hře. Ústava je rozporuplná a Irák nemá federální zákon, který by jasně vymezoval, kdo za co v ropném a plynárenském sektoru odpovídá. Tyto problémy se později jednoduše znovu vynoří, i když se obě strany snaží jejich řešení odsunout na neurčito,“ konstatoval expert.
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