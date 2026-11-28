Na Tchaj-wanu se v sobotu konají komunální volby. Volební místnosti se otevřely v 8:00 místního času (1:00 SEČ), volit se bude až do 16:00 (9:00 SEČ).
Voliči vybírají starosty, členy zastupitelstev a další místní představitele ve všech 22 městech a okresech. Vítězové se ujmou funkce na čtyřleté období. Výsledky se obvykle sečtou a oznámí ještě v den voleb, uvedla agentura AP.
Většina kandidátů pochází z vládní Demokratické pokrokové strany (DPP) nebo z opozičního Kuomintangu (KMT), Souboj je podle agentury AP v některých velkých městech překvapivě vyrovnaný.
Pozornost se soustředí na Tchaj-pej, tradiční baštu KMT, kde úřadujícího starostu Čchiang Wan-ana vyzývá kandidát DPP Puma Šen. Důležité jsou také volby v Novém Tchaj-peji, kde vládne KMT, a v Kao-siungu, který řídí DPP.
Prezident Laj Čching-te kandidáty své strany podpořil, ve čtvrtek například v Tchaj-jüanu. Vláda před hlasováním varovala před falešnými zprávami na sociálních sítích a upozornila na pokračující čínské dezinformační kampaně. Peking ostrov považuje za své území.