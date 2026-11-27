V německém parlamentu prošel rozpočet s výdaji 555,9 miliardy eur (13,6 bilionu korun). Jeho součástí jsou také peníze na vysokorychlostní železnici z Drážďan do Prahy. Německý resort dopravy potvrdil České televizi částku 231 milionů eur (5,65 miliardy korun). Suma je určená na zpracování projektové dokumentace a podkladů pro povolovací řízení. Na konci má být žádost o stavební povolení. Zahájení stavby se plánuje na rok 2032. Nová trať má propojit Drážďany přes Ústí a Roudnici nad Labem s Prahou. Celkové náklady plánuje Berlín v přepočtu na 140 až 200 miliard korun. Praha na své straně hranice na 178 miliard. Obě země počítají s tím, že stavbu zaplatí z poloviny až tří čtvrtin Evropská unie. Právě její spoluúčast je podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) podmínkou podpisu mezistátní smlouvy. K tomu by podle vyjádření obou stran mohlo dojít nejdříve na jaře příštího roku.
VideoNěmecký rozpočet počítá s miliardami na vysokorychlostní trať z Drážďan do Prahy
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