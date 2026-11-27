Tulská oblast ležící jižně od Moskvy se v noci na pátek stala cílem ukrajinského dronového náletu, vyplývá z příspěvku gubernátora Dmitrije Miljajeva na telegramu. Z tepelné elektrárny a podniku na výrobu syntetického kaučuku ve městě Jefremov se podle médií ozývaly exploze. Protivzdušná obrana podle úřadů sestřelila několik desítek bezpilotních letounů nad Leningradskou oblastí na severozápadě Ruska. Ukrajina na Rusko útočí v odvetě za pátým rokem trvající ruskou invazi.
Podle Miljajeva protivzdušná obrana nad Tulskou oblastí zneškodnila čtyři ukrajinské drony. Gubernátor tvrdí, že podle předběžných informací se nikomu nic nestalo a nejsou hlášeny škody na infrastruktuře. Ve třech rodinných domech v Jefremově tlaková vlna zničila skla v oknech.
V Tulské oblasti nejdříve platila výstraha před nebezpečím dronového útoku, později i raketového úderu.
Telegramový kanál Astra upozornil, že Miljajev se ve svém příspěvku nezmínil o výbuších v tepelné elektrárně a v Jefremovském závodu na výrobu syntetického kaučuku (JZSK). Obyvatelé města uvedli, že varování před vzdušným útokem dostali až po první explozi. Jefremovská elektrárna dodává elektřinu městu i průmyslovým podnikům, které v něm sídlí, včetně JZSK. Tento podnik se podle ukrajinské armády specializuje na výrobu složek plastických trhavin a tuhého raketového paliva, například pro balistické rakety Iskander.
Drony nad Petrohradem
Gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko tvrdí, že v noci protivzdušná obrana zneškodnila 45 nepilotovaných letounů. Exploze se ozývaly také v Petrohradu, který má zvláštní status a nespadá pod Leningradskou oblast.
Drozděnko uvedl, že pro dopravu byl dočasně uzavřen Ladožský most přes řeku Něvu, přes který vede dálkový silniční tah do Murmansku na severu poloostrova Kola. Palebné skupiny z mostu sestřelovaly drony. Nikomu se podle Drozděnka nic nestalo a hlášeny nejsou žádné škody.
Ruské ministerstvo obrany ráno informovalo, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 318 ukrajinských bezpilotních letounů. V pravidelném hlášení přitom zmiňuje Tulskou i Leningradskou oblast. Moskva nezveřejňuje, kolik dronů vlétlo do ruského vzdušného prostoru.
Rusko od února 2022 vede proti Ukrajině útočnou válku. Napadená země podniká odvetné útoky na různé cíle v Rusku. Kromě vojenských objektů jde o ropné rafinerie a další petrochemickou infrastrukturu či o průmyslové podniky vyrábějící pro ruskou armádu.