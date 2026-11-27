Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal ředitele Výzkumného ústavu pro krajinu (VÚK) Libora Horta. Důvodem je podle resortu podezření na možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v průhonickém ústavu. Resort sdělil, že kvůli tomu v říjnu podal trestní oznámení na neznámého pachatele. VÚK dočasně povede Ivo Gottwald, ředitel odboru rozpočtu a financování budoucnosti na ministerstvu.
„Odvolání navazuje na závažná zjištění dozorčí rady VÚK týkající se zadávání veřejných zakázek a smluvních vztahů v projektu Politika krajiny a Akcelerační zóny OZE. Zjištění se týkala zejména podezření na porušování zákonných pravidel při zadávání veřejných zakázek a možného střetu zájmů,“ uvedlo ministerstvo. Hortovo odvolání doporučila dozorčí rada VÚK jednomyslně.
Červený už v srpnu uvedl, že porušení zákona podle něj nastalo při řešení dvou projektů. První z nich se týkal akceleračních zón, druhý strategického vládního dokumentu Politika krajiny a krajinného plánování. Resort pro ně uvolnil čtyřicet milionů korun, v nichž byly zahrnuty i peníze z evropských fondů.
Podezření na střet zájmů
V listopadu 2023 zasedla podle Červeného pracovní skupina, jejíž součástí byli i Jan Dušek, Eva Volfová a Martin Abel, kteří začali pod VÚK pracovat na realizaci projektů. V dubnu 2024 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dopracování podkladů, které podle Červeného nebylo legitimní. Přihlásilo se do něj totiž jen jedno konsorcium, sestávající ze společností Integra Consulting, Plantera a DHP Conservation, do nějž byli podle ministra výše zmínění zapojeni.
Při zadávání veřejných zakázek na VÚK tak byla podle ministra životního prostředí porušována zákonná pravidla a vznikl střet zájmů. Před podpisem smlouvy byl navíc podle Červeného převeden majetkový podíl společnosti Plantera ve výši čtyřiceti procent na Volfovou.
Ministr kvůli tomu v srpnu nařídil Hortovi s okamžitou platností překážky v práci na straně zaměstnavatele. Podle Červeného je nepřijatelné, aby lidé placení z veřejných peněz připravovali zakázky a současně byli majetkově propojeni s firmami, které tyto zakázky získávají. „Takové jednání považuji za závažné zneužití postavení zaměstnanců veřejné instituce,“ uvedl tehdy ministr.
Ústav vznikl podle svého webu v roce 1927 výnosem tehdejšího ministerstva zemědělství na státem odkoupeném velkostatku hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy. Byl mimo jiné součástí České akademie zemědělské, pod nově vzniklé MŽP byl převeden v roce 1991. Od roku 2000 nesl název Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. O sedm let později se změnil ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci. Od loňska se přejmenoval na Výzkumný ústav pro krajinu.